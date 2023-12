Alfa Romeo Stelvio, perché sceglierla e perché no?

Alfa Romeo Stelvio è un SUV che si posiziona in una fascia di mercato medio alta e che rappresenta al meglio in termini di sportività, stile e tecnologia il brand del Biscione.

Nel 2022 sia la Giulia che l’Alfa Romeo Stelvio sono state sottoposte a un leggero restyling che le ha rese almeno nell’estetica, molto più affini alla Tonale, cambiano così i gruppi ottici, nuovi gli allestimenti, nuova la tecnologia.

Esterni

Commercializzata a partire dal mese di febbraio 2023, il frontale dello Stelvio è del tutto simile a quello della Tonale, il Trilobo è stato rivisto, nuova la fanaleria “3+3” con gruppi ottici Full-Led Adaptive Matrix, particolare che ricorda nella forma la iconica SZ Zagato ma anche il concept Proteo.

I nuovi gruppi ottici “3+3” si compongono di una frontline nuova che funge da luce diurna ma anche da indicatore di direzione, due le sofisticate tecnologie presenti:

Adaptive Front Lighting System : fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida;

: fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida; Clare-Free High Team Segmented Technology in grado di rilevare il traffico frontale ma anche nel senso opposto di marcia, in condizioni di scarsa luminosità.

Utile nell’utilizzo quotidiano del veicolo anche il dispositivio “Welcome and Goodbye” che attiva le luci ogni volta che il guidatore apre e chiude l’auto.

Cambiano anche i gruppi ottici posteriori, ora completamente a LED, i fari hanno una finitura trasparente in vetro.

Interni

Sulla nuova Alfa Romeo Stelvio è presente la nuova strumentazione con schermo TFT da 12,3 pollici full digital, tre i layout selezionabili dal guidatore:

Evolved : mantiene i due classici quadranti laterali mostrando al centro numerose informazioni del computer di bordo;

: mantiene i due classici quadranti laterali mostrando al centro numerose informazioni del computer di bordo; Relax : si concentra sul comfort di marcia, le informazioni sulla vettura sono liberamente disposte, totale l’assenza dei due classici quadranti (tachimetro e contagiri);

: si concentra sul comfort di marcia, le informazioni sulla vettura sono liberamente disposte, totale l’assenza dei due classici quadranti (tachimetro e contagiri); Heritage: si ispira agli iconici modelli degli anni ’60 e ’70, con numerosi dettagli specifici e numeri invertiti sull’estremità finale del contagiri.

Novità assoluta che ha debuttato sulla Tonale ma che ora è disponibile anche su Giulia e Stelvio è la tecnologia NFT in grado di generare una certificazione dove vengono riportati i dati della vettura, un “registro virtuale” che può essere utilizzato come garanzia del veicolo in quanto in grado di mostrare persino la sua storia manutentiva.

La certificazione NFT si rivela molto utile soprattutto in caso di rivendita del veicolo in quanto rappresenta una ulteriore fonte di credibilità.

Con il lancio del nuovo model year 2023 è disponibile il rinnovato sistema di infotainment e la piattaforma Alfa Connect Services che offre un’ampia serie di utili servizi ai fini della sicurezza e comfort, con la funzione “My Remote” è possibile controllare a distanza, tramite smartphone e/o smartwatch alcune funzionalità della propria vettura, dall’apertura/chiusura delle porte al lampeggio luci.

Trazione integrale Q4

Su tutte le nuove Stelvio è presente la tecnologia Q4 che ai vantaggi della trazione integrale abbina consumi ridotti e un piacere di guida tipico delle vetture con trazione posteriore.

Grazie alla ripartizione attiva della coppia il SUV Alfa Romeo che in condizioni normali di utilizzo ha una trazione 100% al posteriore, in presenza di asfalto a scarsa aderenza o ghiacciato è in grado di trasferire in meno di 150 ms fino al 50% della coppia motrice sull’assale anteriore.

Sull’allestimento Veloce la trazione Q4 lavora in combinazione con il differenziale posteriore autobloccante meccanico Q2 in grado di enfatizzare l’agilità del SUV garantendo al tempo stesso una perfetta trazione e una maggiore stabilità in curva a velocità elevata.

Perché sceglierla

Ha un look che non passa inosservato e ha tutte le carte in regola per essere una vera Alfa Romeo, su strada si guida come una berlina, impressionante è la facilità con cui si inserisce in curva, le motorizzazioni benzina (fino a 289 cavalli) o Diesel (fino a 160 cavalli) sono perfette per un modello di questa categoria e fascia.

Per chi desidera entrare nell’olimpo delle alte prestazioni è disponibile in listino la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio spinta da un potentissimo V6 biturbo da 2,9 litri da oltre 500 cavalli.

Stelvio esalta per il suo modo di trasmettere feeling al pilota, non c’è situazione o margine dove questo SUV non sia a proprio agio, stabilità e agilità sono da primato così come le prestazioni, impossibile volere di più, per chi è alla ricerca di una supercar con le vesti di uno Sport Utility Vehicle è disponibile la Quadrifoglio, mentre per tutti gli altri esiste anche la Veloce da 280 cavalli, configurazione che assicura inserimenti in curva fulminei ed una accelerazione brillante.

Nell’abitacolo tanti i dettagli di chiaro stampo sportivo, i paddle al volante sono ricavati dal pieno, il cockcpit è perfetto per ergonomia e disposizione dei comandi, tutto è a portata di mano, anche la leva del cambio così come i vari controller presenti lungo il tunnel centrale che sono addetti al comando dell’infotainment, volume dell’impianto audio e modalità di guida, sono di facile e immediato accesso.

Perché non sceglierla

Difficile trovare qualche pecca a un SUV che si fa apprezzare proprio per la sua “autenticità”, è veloce e appagante alla guida ma se confrontato con le concorrenti più moderne è evidente che alla sua base ci sia un progetto “datato”.

In gamma sono del tutto assenti sia varianti full electric ma anche configurazioni ibride plug-in che per un SUV di questo prezzo e fascia di mercato sono un must, le motorizzazioni benzina a diesel sono efficaci, ma chi desidera una versione elettrificata dovrà farsene una ragione, in gamma Alfa Romeo l’unica ad essere realmente elettrificata è la Tonale.

Anche dal punto di vista delle finiture in confronto alle concorrenti tedesca diversi gli aspetti da migliorare, lungo il tunnel centrale è presente una presa USB, peccato sia del tutto priva di uno sportellino che la ripari dalla polvere.