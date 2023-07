Alfa Romeo, tutte le novità sulla supercar che debutterà il 30 agosto

Manca poco più di un mese all’evento che gli appassionati dell’Alfa Romeo stanno aspettando con trepidazione: il prossimo 30 agosto la Casa del Biscione svelerà in anteprima mondiale la sua nuova supercar, ispirata ad uno dei modelli e più iconici e desiderati di sempre, ovvero l'Alfa 33 Stradale.

Alfa Romeo, la nuova supercar svelata in diretta streaming

Ancora si sa ben poco di questo atteso modello, la cosa certa è che verrà prodotta in una serie limitatissima, avrà un prezzo elitario e verrà svelata alle ore 17:00 del 30 agosto nel corso di una diretta streaming che si svolgerà all'interno del Museo di Arese. L’evento live potrà essere seguito collegandosi al sito dedicato.

L’invito a questa anteprima mondiale è stato accompagnato dalla seguente nota ufficiale diramata dalla Casa del Biscione, a dir poco carica di emozione e aspettative: “Alfa Romeo rivelerà al mondo la creatura che nasce dal coraggio e dalla passione di un team che ha voluto realizzare un sogno. Un vero e proprio appuntamento con la storia, un momento unico di pura emozione automobilistica italiana da vivere in prima persona. Per gli appassionati del Made in Italy e di Alfa Romeo sarà un tuffo al cuore. Per coloro che ancora non lo sono, sarà come riemergere da un sonno profondo ed essere catapultati nel sogno più puro. Così nascono le passioni”.

Tiratura limitata e super costosa

Alcune interessanti informazioni sull’inedito modello sono arrivate direttamente dalle dichiarazioni dell'AD del brand, Jean-Philippe Imparato. Innanzi tutto, la nuova supercar risulta già sold out, infatti tutti i pochi esemplari che saranno realizzati sono stati già venduti praticamente a scatola chiusa, inoltre anche il prezzo risulta top secret, anche se sarà adeguato al lignaggio di quello che sarà una “istant classic” da collezione.

Componenti condivisi con la Maserati MC20?

Secondo alcune indiscrezioni, la nuova superar targata Alfa Romeo condividerà molte componenti con la Maserati MC20, a partire dal motore V6 Nettuno che però sull’erede della 33 Stradale potrebbe essere abbinato ad un motore elettrico. La potenza complessiva in questo caso potrebbe quindi arrivare sugli 800 CV, garantendo prestazione da hypercar di razza.

Anticipata da un teaser

La vettura al momento è stata anticipata una misteriosa immagine teaser che svela il Trilobo anteriore con il logo del Biscione posizionato sui listelli orizzontali e caratterizzato da un design totalmente differente da quello utilizzato sugli attuali modelli del marchio. Non mancheranno numerosi richiami alla storica antenata a cui si ispira, come ad esempio le portiere che dovrebbero integrare una porzione del tetto.