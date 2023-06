Alpine A110 R Le Mans: la versione speciale che celebra la mitica 24 Ore

Per celebrare i 100 della mitica 24 Ore di Le Mans, la gara di durata più dura e celebre al mondo che ha preso vita nell’ormai lontano 1923, il marchio Alpine ha deciso di realizzare una versione speciale e a tiratura limitata della sportivissima A110 R.

Solo 100 esemplari

Battezzata Alpine A110 R Le Mans, questa versione celebrativa sarà realizzata in una limitatissima tiratura di appena 100 unità disponibili per tutti i mercati internazionali e proposta al prezzo elitario di 140.000 euro.

I colori della pista

Presentata appena qualche giorno prima del via della celebre competizione francese, che si svolgerà il 10 e l’11 giugno, la A110 R Le Mans si distingue per un’estetica unica e per contenuti tecnici davvero strabilianti che la rendono una sportiva dura e pura dedicata a chi ama i track-day. Dal punto di vista estetico, l’auto sfoggia la caratteristica livrea bianca e blu che richiama i colori della pista d’oltre alpe, inoltre il corpo vettura risulta impreziosito da numerosi componenti in fibra di carbonio che a loro volta risulta personalizzati da una doppia riga blu molto sottile.

Dura e pura

La vettura eredita dalla A110 R “standard” da cui deriva, i sedili sportivi monoscocca Sabelt Track con cinture a quattro punti e i cerchi in lega alleggeriti, senza dimenticare l’enorme ala posteriore. A questa dotazione si aggiungono altri dettagli davvero succulenti, come i parafanghi alleggeriti grazie all’uso della fibra carbonio che richiamano le auto da endurance della scuderia Alpine Elf Endurance Team, a cui si aggiungono altri dettagli e componenti inediti, sempre realizzati in carbonio, che hanno permesso di abbassare l’ago della bilancia.

Prestazioni da supercar

Queste modifiche hanno influito positivamente anche sulle prestazioni della vettura, infatti secondo i dati dichiarati dal Costruttore francese, questo bolide brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 285 km/h.

Anche il comportamento tra i cordoli di una pista è stato ottimizzato grazie ad un nuovo sistema di sospensioni brevettato dalla Casa, battezzato “Road & Track” e capace di abbassare il baricentro dell’auto e irrigidire il telaio a seconda delle necessità di guida, in modo da offrire un migliore feeling in curva al pilota, in particolare nei tracciati di endurance.

Prezzi

Come anticipato in precedenza, l’Alpine A110 R Le Mans verrà prodotta in soli 100 esemplari veduti a 140mila euro l’uno e sarà ordinabile in Francia a partire dall’8 giugno 2023.