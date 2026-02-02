AM Passion Tour 2026: heritage, guida e territorio in un format a tappe per appassionati e collezionisti

Non è un semplice “tour”: è un modo diverso di mettere a terra la passione, trasformandola in un calendario, in un rito e — soprattutto — in un’esperienza ad alto contenuto. L’AM Passion Tour 2026 parte da qui, da un’idea di automotive che non si limita alla strada ma abbraccia patrimonio, territorio e community, con un posizionamento volutamente selettivo. La presentazione, ospitata al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (MI), ha segnato l’avvio ufficiale del format a tappe pensato per appassionati e collezionisti, dove l’auto diventa il pass per entrare in un ecosistema di incontri, contenuti e momenti esclusivi.

Dal mercato all’elettrico, la passione come chiave di lettura

Il baricentro della serata è stato “The Passion Talk”, dibattito sull’evoluzione dell’automotive tra mercato, tecnologia e cultura dell’auto. Sul tavolo, l’impatto dell’elettrico, i driver d’acquisto che cambiano con le generazioni e una riflessione più emotiva sul perché l’auto resti, ancora, un oggetto capace di accendere appartenenze. A moderare Pierluigi Bonora (Direttore ACI Radio e promotore di #FORUMAutoMotive), con gli interventi di Rino Drogo (marketing e comunicazione automotive), Ivan Scelsa (scrittore e storico dell’automobile), Paolo Di Taranto (Brand & Heritage Manager di Zagato) e Riccardo Giorgi (retail automotive). Ospite speciale Gian Luca Pellegrini (Quattroruote, Ruoteclassiche). A dare corpo alla dimensione heritage anche l’arrivo di Di Taranto con una rarissima Aston Martin Vanquish Zagato: un segnale coerente con il messaggio della serata, dove valore storico e desiderabilità continuano a contare quanto la tecnologia.

Bond Experience e Road Experience

Il calendario 2026 prevede cinque appuntamenti: Lago di Como (marzo), Motor Valley (maggio), dal MIMO26 al Lago di Garda (giugno), Roma (ottobre), Vairano (novembre). Due i format annunciati. Le Bond Experience richiamano il mood iconico dei film di 007, giocando sulla forza dell’immaginario e sull’estetica dell’esclusività; le Road Experience, invece, puntano sul piacere di guida come contenuto principale. Ogni raduno sarà affiancato da esperienze culturali, artistiche e gastronomiche, oltre a talk dedicati con ospiti speciali: una formula che integra “strada” e “salotto”, emozione e contenuto.

Quando la community diventa un asset

L’operazione parla anche il linguaggio dell’economia dell’attenzione: creare una community selezionata significa costruire un pubblico profilato e attivo, con cui alimentare nel tempo relazione, reputazione e opportunità. AM Passion Tour rientra in The Passion Club, iniziativa di K Brand – Unconventional Software House & Digital Agency, che dichiara l’obiettivo di creare hub verticali di appassionati — a partire dall’automotive — trasformando l’interesse per il brand in una community attiva e profilata, attraverso format esperienziali, eventi esclusivi e piattaforme digitali dedicate.