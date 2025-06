AMG GT XX: elettrica, potentissima e pronta a cambiare le regole

È il manifesto di una nuova era, la più potente dichiarazione d’intenti mai uscita dai laboratori di Affalterbach. Si chiama Concept AMG GT XX e anticipa la prima vettura di serie basata sulla nuova architettura elettrica ad alte prestazioni AMG.EA. Il debutto è avvenuto in un contesto intimo ma spettacolare, nella sede storica di Mercedes-AMG, dove la cantante statunitense Alicia Keys si è esibita davanti al prototipo per un pubblico di dipendenti e ospiti selezionati.

Con una potenza di oltre 1.000 kW — pari a più di 1.360 CV — generati da tre motori a flusso assiale, e una batteria raffreddata direttamente con celle cilindriche ad alta densità, il concept promette prestazioni inedite per una vettura a zero emissioni. Il tutto condito da una ricarica ultrarapida: bastano circa cinque minuti per ottenere un'autonomia di circa 400 km (WLTP), la distanza tra Affalterbach e Spa-Francorchamps.

Il design, firmato da Gorden Wagener, esalta la filosofia della “purezza sensuale” e si traduce in una coupé a quattro porte scolpita, muscolosa, fluida nelle superfici e aggressiva nei dettagli. A colpire è anche la colorazione arancio rame metallizzata, un omaggio diretto alla celebre C111 degli anni ’70, vettura sperimentale diventata simbolo della ricerca tecnologica Mercedes. Come lei, anche la GT XX nasce per anticipare un futuro possibile: allora c’erano i motori Wankel e turbodiesel, oggi c’è l’elettrico ad altissime prestazioni. Il legame è visibile anche nelle proporzioni, nelle prese d’aria laterali e nel taglio netto della coda, reinterpretati in chiave moderna.

Il cuore della vettura è la nuova catena cinematica: tre motori elettrici a flusso assiale, sviluppati in collaborazione con gli specialisti britannici di YASA (controllata Mercedes-Benz), capaci di offrire tre volte la densità di potenza dei motori a flusso radiale, con due terzi del peso e un ingombro ridotto del 66%. Il risultato? Un’erogazione istantanea, una coppia costante, e una resistenza termica che permette prestazioni ripetibili senza decadimenti.

“Il cuore di una AMG è sempre stato il motore, e così sarà anche in futuro”, ha commentato Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG. “Con questo concept ridefiniamo il significato stesso di alte prestazioni”.

La batteria sviluppata da zero da Mercedes-AMG integra un sistema di raffreddamento diretto delle celle cilindriche ad altissima efficienza. Questa tecnologia, abbinata a una strategia software evoluta per la gestione energetica, consente al sistema propulsivo di rimanere in un intervallo di temperatura ottimale anche durante sessioni di guida intense. Ciò significa che il massimo della potenza è sempre disponibile, anche subito dopo la ricarica.

Il Concept AMG GT XX è il frutto della collaborazione tra i poli d’eccellenza del Gruppo Mercedes: da Sindelfingen a Untertürkheim, da Brixworth fino ad Affalterbach. Coinvolti anche i tecnici della Formula 1 del reparto Mercedes-AMG High Performance Powertrains, a conferma del livello tecnologico raggiunto.

Questa concept car non vuole essere solo una dimostrazione di forza, ma una dichiarazione d’identità. A partire dal 2026, darà vita al primo modello 100% elettrico su base AMG.EA, pensato per portare le emozioni della guida sportiva in una nuova era.

Come la C111 ha segnato un’epoca, anche la GT XX è destinata a entrare nell’immaginario collettivo non solo per la sua potenza, ma per ciò che rappresenta: la volontà di AMG di dominare la transizione elettrica restando fedele alla propria anima. Una sportiva estrema,