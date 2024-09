“AppassionAuto”, il rombo della passione e della solidarietà riparte da Comano

Ascolta ora 00:00 00:00

Condividere la passione per le belle automobile con la volontà di far del bene ai ragazzi autistici. È questo il senso dell’evento “AppassionAuto”, giunto alla dodicesima edizione, in programma nel fine settimana del 15 settembre a Comano Terme, in Trentino. Dall’avvio allo scorso anno stati raccolti 141.300 euro da destinare ai bambini e ai ragazzi “amabili”, per la “Comunità Handicap”, l’ ”Oasi Valle dei Laghi” e “Noi per Voi”. Tutti fondi devoluti in solidarietà per venire incontro alle esigenze di Casa Sebastiano, la struttura destinata alla residenzialità di persone autistiche in gravi difficoltà familiari gestita dalla Fondazione Trentina per l’Autismo.

Un sostegno anche alla ricerca sui disturbi pervasivi dello sviluppo

Casa Sebastiano, a Coredo, in Val di Non, è anche un centro collegato al mondo della ricerca, all’avanguardia nello studio dell’autismo. L’autismo, infatti, rientra in quelli che vengono definiti "disturbi pervasivi dello sviluppo", un insieme di problemi complessi comprendenti, tra gli altri, la sindrome di Asperger, che possono manifestarsi con gradi variabili di gravità. In Italia sono 600mila le famiglie coinvolte.

Al via auto d’epoca e supercar anche dalla Baviera

“AppassionAuto”, evento per auto d’epoca e supercar organizzato dall’imprenditore trentino Lorenzo Berlanda, rappresenta l’occasione per venire incontro a queste famiglie e, allo stesso, tempo per scoprire le bellezze più sconosciute di questa regione.

Un tour tra antichi castelli e paesaggi incantevoli

Tutti gli anni i numerosi partecipanti ad “AppassionAuto” vanno alla scoperta con le loro prestigiose vetture di antichi castelli, dimore signorili, vette dolomitiche, orti biologici, per farsi conquistare da sapori genuini e autentici. “ L’importante - spiega l’organizzatore Berlanda - è volerci essere per dare un contributo di presenza ed economico per offrire sollievo alle famiglie ed opportunità di crescita ai ragazzi autistici che decidono di affidarsi a Casa Sebastiano, struttura destinata alla residenzialità temporanea ”.

La serata finale con gli ospiti di Casa Sebastiano

Il via del tour benefico avrà luogo sabato 14 settembre dal

Grand Hotel Terme, a Comano (centro di eccellenza nella cura della pelle, tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta). In serata, come tutti gli anni, si terrà uno spettacolo con protagonisti gli ospiti di Casa Sebastiano.