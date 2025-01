Aprilia Tuareg Rally: l'anima off-road in una moto di serie

Ascolta ora 00:00 00:00

Aprilia presenta la nuova Tuareg Rally al Motor Bike Expo 2025, un modello che incarna lo spirito avventuroso e competitivo del Marchio. Questa versione, pur essendo omologata per l'uso su strada, si distingue per il suo carattere fortemente racing, con dettagli esclusivi pensati per chi ama il fuoristrada più estremo.

Dal primo sguardo, la nuova Aprilia Tuareg Rally si fa notare per un design aggressivo e soluzioni tecniche avanzate. Il parafango anteriore rialzato, il paracoppa in alluminio rinforzato per una maggiore protezione del motore e i paramani in metallo sono solo alcune delle dotazioni pensate per affrontare le sfide più dure.

A completare il pacchetto, troviamo un guidacatena rinforzato, perfetto per i percorsi più impegnativi, e una sella rialzata di 20 mm, che facilita il passaggio dalla guida seduta a quella in piedi. Il manubrio, più alto e dal nuovo profilo ergonomico, migliora ulteriormente il controllo e il comfort di guida.

Aprilia Tuareg Rally: tecnologia e prestazioni off-road

La nuova Tuareg Rally porta il comparto ciclistico a un livello superiore. I cerchi heavy-duty in ergal, abbinati a pneumatici tassellati con camera d’aria, offrono una resistenza ottimale negli sterrati più difficili. Le sospensioni Kayaba, con 240 mm di escursione e molle a costante elastica lineare, assicurano una risposta più immediata e un maggiore controllo sulle superfici sconnesse.

La mappatura del motore è stata aggiornata per offrire una risposta più reattiva all'acceleratore, facilitando il superamento degli ostacoli nei tratti più tecnici.

Un ulteriore contributo alla leggerezza arriva dallo, che aiuta a mantenere il peso complessivo della moto a soli 199 kg.

La livrea "Race Replica", con forcelle, cerchi e manubrio anodizzati in oro, esalta la sua anima racing, rendendola ancora più iconica e riconoscibile.

Aprilia Tuareg Rally è proposta al prezzo di 13.999 Euro, f.c.