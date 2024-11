EICMA 2024, Aprilia Tuono 457, Tuareg Rally e gamma Factory

Ascolta ora 00:00 00:00

Aprilia presenta a EICMA 2024 una serie di novità che si rivolgono a un pubblico amante delle prestazioni sulle due ruote.

Dopo il recente debutto della RS 457 nel segmento delle sportive di piccola cilindrata, Aprilia presenta la nuova Tuono 457.

Una naked anticonformista, che si rivolge a un pubblico esigente. Ha un rapporto peso / potenza da record, soli 159 kg a secco per 35 kW e offre una dotazione elettronica di primissimo livello.

Tantissime le caratteristiche tecniche che derivano direttamente dalle sorelle maggiori (RSV4 e Tuono V4). Il telaio è in alluminio, un plus unico per questa tipologia di moto e segmento di mercato, la dotazione elettronica include anche l’acceleratore Ride by Wire, il Riding mode che consente al pilota di selezionare una delle tre modalità di guida presenti (Eco, Normal e Sport) e il traction control.

Il motore è un potente bicilindrico da 47,6 CV a 9.400 giri al minuto, la coppia massima è di 43,5 Nm a 6.700 giri, di cui circa l’82% è disponibile a partire dai 3.000 giri al minuto.

EICMA 2024, Aprilia Tuareg Rally

Una moto per l’off-road derivata direttamente dal mondo delle competizioni. Con il Team Aprilia Racing ha vinto l’Africa Eco Race e il Campionato Italiano Motorally, la Tuareg Rally è tra le bicilindriche specialistiche per il fuoristrada più impegnativo.

Ha una dotazione di serie che si rivolge al mondo racing. Il parafango anteriore è rialzato, nuovo il paracoppa in alluminio, così come il guida catena. I paramani sono più robusti. Rilazata la posizione di guida, sella e manubrio, rispetto alla versione standard, sono più alti e adatti anche alla guida in piedi. I cerchi sono a raggi e hanno il canale stretto in ergal. Gli pneumatici sono con camera d’aria.

Il comparto sospensioni è firmato Kayaba, l’escursione è fino a 240 mm. Il motore è stato aggiornato, il guidatore può selezionare tramite un apposito comando, la mappatura dedicata all’off-road.

La nuova Aprilia Tuareg Rally ha un peso in ordine di marcia di 199 kg ed è dotata di un silenziatore in titanio.

Aprilia nuova gamma Factory

Una gamma completa, moto dalla vocazione racing che trasmettono emozioni. A EICMA 2024, Aprilia presenta anche la nuova RS 660 in allestimento Factory, sportiva che per l’occasione riceve importanti novità.

La carena è stata dotata di nuove ali aerodinamiche che ne aumentano la stabilità alle alte velocità. Nuovo è il launch control così come la strumentazione a colori.

Il motore bicilindrico acquista potenza arrivando a 105 cavalli. Il peso della RS 660 Factory è di 183 kg in ordine di marcia.

Gli aggiornamenti presenti sulla RS 660 Factory sono stati trapiantati sulla Tuono 660 Factory.

Novità anche per le superbike stradali top di gamma. Le nuove Aprilia V4 Factory ricevono diversi aggiornamenti che riguardano l’aerodinamica, nuovi anche il pacchetto di controlli elettronici APRC con logiche predittive e la strumentazione a colori.

La nuova RSV4 Factory sprigiona una potenza di 220 CV, è dotata di winglets in stile MotoGP e di una serie di sistemi di controllo attivi che sono in grado di intervenire in funzione dello stile di guida e delle condizioni.

Aprilia RS 125 - Tuono 125 - SX 125 - RX 125

Le versioni d’accesso al mondo delle sportive ed enduro, ricevono una nuova dotazione elettronica e non solo. Le RS 125, Tuono 125, RS 125 e SX 125 sono ora dotate di traction control e di ABS a due canali su ambo le ruote.

Anche il motore è stato rivisto nella messa a punto. Ero ora una potenza di 15 CV a 10.500 giri al minuto per una coppia massima di 11,5 Nm a 8.500 giri al munito. È omologato Euro 5+.

La SX 125 e la RX

dispongono ora di nuove grafiche, di gruppi ottici a LED e di strumentazione digitale a colori. La SX 125 ha cerchi, pneumatici e impianto frenate votato a una guida stradale, la RX è specialistica nel fuoristrada.