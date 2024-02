Renault 5 E-TECH Electric: l'anteprima dell'elettrica da meno di 25.000 euro

Renault 5 E-TECH Electric guarda al futuro ritornando al passato. Ispirata alla celebre Renault 5, la nuova compatta è un'elettrica che promette un prezzo d'ingresso sotto ai 25.000€.

L'eredità non è certo leggera: Renault 5 è stata la prima auto a scendere sotto la soglia dei 5 litri ogni 100 km a 90 all'ora. Inoltre, nel 1974, aveva già provato a saggiare il mondo delle elettriche con una versione da 110 km di autonomia.

I numeri di Renault 5 E-TECH Electric

In meno di quattro metri di lunghezza (3,92 metri per la precisione) , Renault 5 E-TECH Electric propone la tecnologia che ormai oggi è diventata indispensabile, a partire dallo schermo touch da 10" che gestisce l'infotainment e la connettività con gli smartphone.

Il passo è da 2,54 metri, non certo in grado di fare miracoli ma pensato per far stare comodi negli spostamenti quotidiani senza sacrificare il bagagliaio, che infatti arriva a 326 litri.

Con un peso inferiore ai 1.500 kg, Renault 5 E-TECH Electric è una auto elettrica di segmento B realizzata sulla piattaforma CMF-B EV (ora rinominata AmpR Small, e prende dalla CMF-B delle termiche (Clio, Capture) molte delle componenti per andare a ridurre i costi condividendo diverse parti dell'abitacolo.

La piattaforma elettrica propone una batteria da 52 kWh in questa prima versione (400 km di autonomia WLTP dichiarati) e si ricarica in corrente alternata a 11 kW e in corrente continua a 80 o 100 kW a seconda della versione.

Proseguendo poi con i numeri emerge un dato "strano" sulla scheda tecnica, la capacità di traino di 500 kg. Strano perché solitamente non siamo abituati a vedere questa caratteristica sulle compatte di segmento B (e non è disponibile neanche su molti SUV di segmento B), eppure la Renault 5 E-TECH Electric propone il gancio traino optional forte della coppia del suo motore elettriche, che si può scegliere nelle versioni da 70 kW, 90 kW o 110 kW (da 95 a 150 cv).

Altro elemento interessante, che fa onore a Renault e sicuramente sarà apprezzato dai clienti, è la scelta del multilink per le sospensioni posteriori, rispetto al ponte torcente che invece auto dello stesso segmento B (ad esempio la Yaris Hybrid) utilizzano.

Completano la dotazione gli ADAS di Livello 2 e l'utilizzo di parabrezza acustico e pompa di calore.

La tecnologia di Renault 5 E-TECH Electric

Tornando al tema della tecnologia, l'infotainment di cui sopra è dotato del sistema OpenR Link con integrazione diretta di Google per le mappe e i servizi dell'account e il pianificatore di viaggio con uno sviluppo più intuitivo delle soste per la ricarica durante le trasferte più lunghe. Già presente dalla Megane elettrica, il sistema non è il migliore in circolazione, ma ha fatto passi avanti enormi rispetto alle prime elettriche dei francesi e permette, sfruttando Google e comunicando con il computer di bordo dell'auto, di avere quello che serve quando si pianifica un percorso che supera l'autonomia di una carica della batteria.

Inoltre debutta Reno, avatar interattivo e assistente virtuale: si utilizza con i comandi vocali ("Hey Reno") e permette anche di interagire con le funzioni dell'auto. Si può chiedere, ad esempio, di pianificare la ricarica al 70% per domani alle 7.00 di mattina, evitando quindi di fare la stessa operazione andando a cercare la voce all'interno del menu dell'infotainment. Lato ADAS, il Livello 2 già citato include il cruise control adattivo e predittivo, l'assistente alla corsia e il monitoraggio dell'auto grazie a vari sensori.

Per la ricarica, Renault 5 E-TECH Electric si accompagna ai servizi di Mobilize che permette di acquistare una wallbox per la ricarica casalinga o usare Charge Pass per avere un'unica tessera utilizzabile in 25 Paesi europei (600.000 punti di ricarica).

Pur trattandosi di un'auto prevalentemente cittadina, poi, Renault 5 E-TECH Electric supporta già il Plug & Charge, la tecnologia per la ricarica senza tessere e senza applicazioni disponibile oggi nelle colonnine veloci della rete IONITY e presto anche nelle altre che supporteranno il protocollo standard (ad esempio Free-to-X).

Prezzi e data di uscita

Renault 5 E-TECH Electric entrerà in produzione da marzo 2025. L'auto sarà completamente francese, scelta legata alle strette sugli incentivi che diversi Stati in Europa (e nel mondo) stanno facendo per le auto elettriche.

Questo significa quindi che anche la batteria sarà prodotta in Francia, combinando gli sforzi di due stabilimenti: Cléon per la parte elettrica e l'elettronica di potenza e Douai per veicolo e batterie con la Gigafactory prevista per l'estate 2025. Nella prima fase, la batteria arriverà da Ruitz, in attesa della realizzazione dell'impianto di Douai: questo permetterà ai primi clienti di ricevere l'auto nell'estate del 2024, non appena Renault aprirà la fase di prevendita annunciando poi i listini completi.