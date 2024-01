Audi A4, perché sceglierla e perché no?

L’Audi A4 Avant è tra le station wagon più desiderate dagli italiani, una lunga storia d’amore che affonda le sue origini nel 1995, quando la Casa dei Quattro Anelli inizia la commercializzazione di una delle familiari più apprezzate di sempre.

“Le belle station si chiamano Avant!”, un claim quello che nel 1995 Audi lanciò attraverso uno spot pubblicitario che fece scuola, perché quella carrozzeria “familiare” e quella conformazione da station dall’aspetto sportivo avrebbero lanciato non solo una nuova moda ma anche decretato il successo di una famiglia di modelli tanto originale quanto innovativa: l’Audi A4 Avant si è costantemente aggiornata nel tempo e non solo.

Un design che non passa inosservato e che generazione dopo generazione pur evolvendosi ha sempre conservato quel DNA tipico del marchio tedesco, chi cerca una A4 Avant desidera spazio ma anche divertimento alla guida e prestazioni con le serie S ed RS.

Del resto la sua storica antenata, l’Audi 80 Avant, aveva proiettato il brand tedesco in una nuova dimensione, quella sportiva, la RS 2 Avant ha scritto un capitolo nella storia dell’automotive: è stata tra le prime familiari high performance, quel suo cinque cilindri in linea turbo venti valvole da 315 cavalli era frutto dell’esperienza che la Casa dei quattro Anelli aveva maturato nelle competizioni e in special modo nei rally.

Una trazione che continua, perché la gamma A4 Avant oggi può contare su motorizzazioni altrettanto vivaci e anzi, decisamente più potenti.

Motorizzazioni

Nel 2021 l’Audi A4 Avant è stata oggetto di un profondo aggiornamento che ha interessato anche le sue motorizzazioni.

Sono ben 26 le varianti presenti in listino delle quali 20 offerte con tecnologia mild-hybrid a 12 o 48 volt, le motorizzazioni 35 TFSI da 150 cavalli, 45 TFSI quattro S troni MHEV 12 Volt e la 40 g-tron 170 CV S tronic beneficiano dell’omologazione Euro 6 d (WLTP 3.0).

Nel 2021 è stata introdotta in gamma anche la nuova motorizzazione da 2 litri che equipaggia la 40 TFSI S tronic, rispetto alla generazione precedente è più potente, arrivando così a quota 204 cavalli contro i precedenti 190 CV.

Anche le varianti diesel hanno beneficiato di diversi aggiornamenti, il propulsore 2.0 della 40 TDI quattro S tronic ha 204 cavalli per 400 Nm di coppia massima ed è dotato di un sistema mild-hybrid a 12 Volt con alternatore/starter azionato a cinghia e collegato al motore, tecnologia che consente di recuperare energia in decelerazione e frenata per immagazzinarla nella batteria agli ioni di litio presente a bordo.

A4 allroad quattro

Nel 2021 nella gamma A4 è stata introdotta anche la nuova A4 allroad quattro, familiare che si distingue dalle versioni “urbane” per diversi dettagli più da off-road tra cui:

protezione sottoscocca

modanature ai passaruota

mancorrenti al tetto più pronunciati

carreggiate ampliate di 6 millimetri all’avantreno e 11 al retrotreno.

Per l’occasione con il rinnovamento dell’intera gamma della A4 Avant è stata introdotta la variante Business Evolution MY21 con allestimento Identity Contrast che comportava un vantaggio cliente fino al 48% grazie a una dotazione di serie ancora più completa che prevedeva cerchi in lega da 18 pollici, sedili anteriori riscattabili, rivestimenti in pelle/similpelle e pacchetto look in alluminio (mancorrenti del tetto e cornici finestrini in alluminio anodizzato).

Perché sceglierla

Nel corso del 2022 l’Audi A4 ha beneficiato di una nuova dotazione di serie, sulle versioni Business sono presenti cerchi in lega da 17 pollici e la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit Plus, quest’ultima consente al guidatore di selezionare tre modalità di visualizzazione con il display full HD da 12,3 pollici con risoluzione da 1.920x720 pixel.

Upgrade anche per la S line edition, tra le configurazioni più richieste sulla A4 Avant, il Pacchetto Evolution è di serie e comprende il pacchetto luci e i gruppi ottici anteriori e posteriori full LED, tecnologia che offre una notevole visibilità in più rispetto ai fari tradizionali: le luci di stop realizzate mediante diodi attirano maggiormente l’attenzione e si attivano due decimi di secondo più velocemente rispetto alle lampade a incandescenza.

Maggiore sicurezza per la nuova Audi A4 Avant che si traduce anche in un vantaggio cliente sino al 70% nel caso delle varianti top di gamma S line edition.

Altro aspetto da non sottovalutare è il valore residuo di riferimento, chi acquista una A4 Avant ha la “certezza dell’investimento” grazie a una formula finanziaria che prevede un anticipo, il finanziamento e il valore futuro garantito Audi.

Previste anche offerte a medio e lungo termine con manutenzione “Audi Premium Care” inclusa nel prezzo per 24 mesi o 30.000 km.

Sicurezza, convenienza ma anche e soprattutto una qualità costruttiva tangibile nei materiali e finiture, i rivestimenti interni sono di ottima qualità, con la S line edition i sedili anteriori sono rivestiti in Alcantara, per un comfort ed ergonomia di livello superiore.

Il climatizzatore trizona è dotato di comandi a sfioramento, la strumentazione digitale è perfettamente visibile in ogni condizione di luce e marcia.

Qualità dei materiali e assemblaggio da 5 stelle!

Perché non sceglierla

Difficile trovare un vero difetto in un modello che rasenta la perfezione, se non altro per maturità progettuale e tecnica, le motorizzazioni presenti in listino soddisfano ogni esigenza, probabile il lancio nel corso di quest’anno del nuovo modello, ma anche in questo caso più che una pecca è un plus perché si possono trovare ottime occasioni.