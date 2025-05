Audi A6 plug-in hybrid: fino a 106 km in elettrico e due livelli di potenza

Audi amplia la gamma A6 introducendo le nuove varianti plug-in hybrid, disponibili nelle configurazioni berlina e Avant. I modelli offrono due livelli di potenza, pari a 299 e 367 cavalli, grazie all’abbinamento tra il motore benzina 2.0 TFSI da 252 cavalli e un’unità elettrica da 143 cavalli, integrata nel cambio automatico S tronic a sette rapporti. La batteria ad alta tensione da 25,9 kWh consente fino a 106 chilometri di autonomia in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP, con una capacità di recupero energetico in frenata che raggiunge gli 88 kW. L’introduzione di queste versioni segna un’evoluzione significativa per la A6, che ora coniuga prestazioni elevate, efficienza energetica e una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile.

Prestazioni e comportamento su strada

Le versioni da 299 cavalli offrono una coppia massima di 450 Newton metri e coprono lo 0-100 km/h in sei secondi netti. Le varianti da 367 cavalli raggiungono i 500 Newton metri e scattano da zero a cento in 5,3 secondi. In entrambi i casi, la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 chilometri orari, che scende a 140 chilometri orari in modalità puramente elettrica. Tutti i modelli sono dotati della trazione integrale quattro ultra, che interviene solo quando necessario per contenere i consumi. Il telaio utilizza sospensioni multilink a cinque bracci sia all’anteriore sia al posteriore, con sterzo integrale di serie. A seconda della versione, è possibile scegliere tra assetto standard, sportivo con altezza da terra ridotta di 20 millimetri e sospensioni pneumatiche adattive. Quest’ultime variano l’assetto in funzione del fondo stradale, dello stile di guida e del programma selezionato tramite il sistema Audi drive select.

Esterni e struttura

La nuova A6 plug-in hybrid si basa sulla piattaforma PPC, riservata ai modelli premium a combustione. La rigidità strutturale è stata migliorata rispetto alla generazione precedente, con benefici tangibili in termini di dinamica e comfort. L’efficienza aerodinamica è stata affinata anche grazie all’impiego di materiali fonoassorbenti più efficaci, che hanno consentito una riduzione del rumore interno fino al 30% senza aumentare i volumi. Sul fronte dell’illuminazione, sono disponibili i proiettori Full LED di serie, con l’opzione per i LED Digital Matrix, condivisi con la gamma Audi A8. Le versioni più sportive includono dettagli estetici specifici e cerchi in lega fino a 19 pollici.

Interni e dotazioni tecnologiche

All’interno, la vettura adotta una configurazione digitale con sistema operativo Android Automotive, comandi vocali evoluti con intelligenza artificiale e una serie di funzionalità connesse. Sono previsti sedili anteriori riscaldabili, climatizzazione automatica a tre zone, ricarica wireless per smartphone, interfaccia con app store e un impianto audio Audi sound system da 180 Watt. La dotazione tecnologica include numerosi sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l’assistenza al parcheggio, la retrocamera, il riconoscimento del traffico trasversale e il mantenimento attivo della corsia. La capacità di carico varia da 354 litri per la berlina a 404 litri per la versione Avant, estendibili fino a 1.423 litri abbattendo i sedili posteriori.

Gestione dell’energia e ricarica

Il sistema di trazione prevede tre modalità principali: elettrica pura, ibrida automatica e conservazione della carica. In modalità EV, la vettura sfrutta esclusivamente l’alimentazione elettrica fino all’esaurimento della batteria. La modalità Hybrid ottimizza automaticamente l’interazione tra motore termico ed elettrico, basandosi anche sui dati della navigazione. Infine, è possibile impostare un livello minimo di carica da preservare per le fasi successive del viaggio. La ricarica avviene in corrente alternata fino a 11 kW, permettendo di ripristinare la piena autonomia elettrica in circa due ore e mezza.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Audi A6 plug-in hybrid saranno disponibili in Italia a partire dal terzo trimestre del 2025. Le versioni da 299 cavalli sono proposte negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition.

Quelle da 367 cavalli sono riservate esclusivamente all’allestimento sportivo S line edition. I prezzi partono da 72.200 euro per la berlina con potenza inferiore e arrivano fino a 89.850 euro per la Avant da 367 cavalli.