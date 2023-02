Audi Activesphere Concept, anteprima mondiale a Cortina all’insegna della sostenibilità

Presentata al pubblico Audi Activesphere Concept, massima espressione stilistica e tecnica della famiglia di showcar della serie shpere. L’avanguardistica crossover coupé elettrica è stata esposta in una teca di vetro in piazza Dibona, nella splendida cornice di Cortina D’Ampezzo, città partner della Casa di Ingolstadt dal 2017.

World premiere nel cuore delle Dolomiti

Per l’unveiling del prototipo EV, svoltosi domenica 5 febbraio, è stato offerto al pubblico che affollava corso Italia un concerto esclusivo del cantautore inglese Tom Walker (famoso per il brano “Leave A Light On”). A presenziare l’evento, istituito anche per valorizzare il territorio ampezzano, il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi assieme a numerosi ospiti del mondo dell’imprenditoria e dello sport: presenti anche Kristian Ghedina, noto sciatore ampezzano, e gli snowboarder Michela Moioli e Omar Visintin, atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, partner Audi dal 2007. Dopo la premiere, il Direttore Audi Italia Fabrizio Longo e Hervè Barmasse, alpinista e divulgatore, hanno dato vita a un dialogo in parallelo evidenziando importanti punti che definiscono l’identità valoriale del Marchio: rispetto per il territorio e sostenibilità ambientale, infatti, sono fulcro della strategia Mission Zero che ha come obiettivo la carbon neutrality. Per l’occasione, inoltre, Audi ha messo a disposizione del territorio una flotta di vetture 100% elettriche e ibride plug-in per effettuare test drive su strada lungo suggestivi percorsi dolomitici. Un’ulteriore testimonianza dell’impegno verso una mobilità attenta all’ambiente.

Audi Activesphere, le specifiche del prototipo “trasformista”

La concept a zero emissioni, basata sulla piattaforma modulare PPE, è lunga 4,98 metri, larga 2,07 e alta 1,60; il passo di ben 2,97 metri, poi, offre ampio spazio anche per i passeggeri posteriori. Dotata di guida autonoma di livello 4, la trazione integrale Quattro proviene da due motori in grado di erogare 442 CV e 720 Nm di coppia istantanea, per prestazioni e comfort di marcia elevati anche su fondi sconnessi, grazie all’assetto variabile di ben 80 mm (che rievoca il sistema della A6 Allroad). Inoltre, l’accumulatore da 100 kWh e ben 800 Volt di tensione nominale, ricaricabile in corrente continua fino a 270 kW, garantisce oltre 600 km di autonomia. Oltre agli interni futuristici, con sistema Audi Dimension che combina mondo fisico e virtuale (mixed reality), la particolarità di Activesphere sta nella possibilità di trasformare la carrozzeria con la semplice pressione di un pulsante: la zona posteriore, infatti, passa dalla configurazione coupé “Sportback” a quella pick-up, con pianale di carico aperto, denominato “Active back”.