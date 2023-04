Audi charging hub, direttamente nel cuore di Berlino

Dopo Norimberga e Zurigo, arriva il terzo Audi charging hub a Berlino, la capitale tedesca. Il costruttore di Ingolstadt si affiderà alla rete di energia locale. Il FrischeParadies, il maggiore mercato di specialità gastronomiche della Germania, è partner dell’hub, con il quale condivide la linea di alimentazione. Fornito di batterie di derivazione automobilistica arrivate al secondo ciclo di vita, il concept di ricarica Audi immagazzina energia negli accumulatori soltanto nei momenti in cui il fabbisogno elettrico di FrischeParadies è contenuto. In questo modo, tramite la gestione intelligente dei flussi, il marchio dei quattro anelli favorisce l’uso ottimale dell’infrastruttura elettrica.

Il successo dei charging hub di Audi

Il quartiere di Prenzlauer Berg è pronto a ospitare quattro punti prenotabili con potenze che arrivano a 320 kW per fare una ricarica velocissima. Finora questi punti si sono rivelati strategici e hanno raccolto un ottimo successo. Quello di Norimberga, in Baviera, attivo dal dicembre 2021 ha dato un supporto costante al 70% dei clienti del marchio grazie ai suoi sei punti di ricarica. Inoltre, nell'attesa del "pieno" hanno potuto trascorrere l'attesa in modo piacevole, grazie alle aree lounge distribuite negli oltre 200 metri quadrati disponibili.

Lo scorso gennaio, poi, è stato inaugurato il medesimo punto a Zurigo, visto la grande domanda dimostrata dalla popolazione elvetica, con oltre 10.000 utenti attivi. Entro maggio 2023 ci sarà l'ulteriore lancio di una stazione di ricarica a Salisburgo, a cui ne seguirà un'altra a Monaco di Baviera. Queste strutture saranno, tuttavia, sprovviste di aree di intrattenimento e saranno sviluppate con aziende partner per raccogliere esperienze e dati utili a espandere e migliorare l'offerta nel 2024.

La parole dei responsabili

Elias Hummer, responsabile dell’integrazione energetica dell’Audi charging hub berlinese, ha dichiarato: “Grazie al controllo dinamico del carico, concentriamo il fabbisogno energetico dell’hub nelle ore in cui FrischeParadies assorbe meno energia dalla rete”.

Ralph Hollmig, responsabile del progetto Audi charging hub, ha invece affermato: “Berlino costituisce un’ulteriore declinazione del nostro concept di ricarica. Miriamo a gestire tutti gli hub nel modo più efficiente e razionale possibile. In un futuro non troppo lontano, potremo effettuare vere e proprie operazioni di trading sul mercato energetico, acquistando energia quando più conveniente o disponibile in maggiore quantità”.