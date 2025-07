Audi Q6 Sportback e-tron, quando il SUV incontra la sportività: le versioni

Nel panorama automobilistico in costante evoluzione, Audi si posiziona ancora una volta all'avanguardia, non con una semplice novità, ma con una vettura che esprime candidamente l’idea di presente e futuro della Casa dei Quattro Anelli: l’Audi Q6 Sportback e-tron. Stavolta parliamo di un SUV esclusivamente elettrico che estende il filone di automobili capaci di unire l'aspetto dinamico e slanciato di una coupé alla praticità inaspettata di una station wagon.

Nata sulla rivoluzionaria architettura Premium Platform Electric (PPE), sviluppata in collaborazione con Porsche, la Q6 Sportback e-tron sfoggia modifiche su misura per rappresentare al meglio delle proprio possibilità quello che è il nobile DNA Audi. Si distingue dalla "sorella" Q6 e-tron non solo per l'estetica mozzafiato, ma anche per un carattere brillante e vivace, intrinsecamente più sportivo.

Un design che incanta

La nuova Audi Q6 Sportback e-tron è il trionfo della sportività elegante. La sua linea affusolata e il profilo aerodinamico quasi esagerato si fondono in una silhouette che riesce nella missione di catturare lo sguardo. L'aspetto si discosta in modo significativo dalla versione SUV, in particolare a partire dal parabrezza. Il disegno arcuato del padiglione, ispirato alla prima generazione della coupé TT, scende fluidamente verso la coda, realizzando un profilo slanciato che si raccorda magistralmente con la parte posteriore della vettura. Qui, lo spoiler sotto il lunotto sembra sostenuto da una striscia di LED che unisce i fanali con tecnologia OLED 2.0. Questi non sono solamente elementi di stile, ma dei veri e propri strumenti di comunicazione: in situazioni di emergenza, infatti, si trasformano in display dinamici, lanciando avvisi a chi segue. Anche il frontale, pur mantenendo la sostanziale somiglianza con la Q6 SUV, si arricchisce della distintiva firma luminosa OLED.

Infine, le dimensioni generose – 4,77 metri di lunghezza, 1,96 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza – promettono e mantengono un'abitabilità interna sorprendente. Il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) di soli 0,26 è un dato sorprendete per la tipologia di vettura, a dimostrazione di come la sportività e l'eleganza possano andare di pari passo con un'efficienza notevole.

Prestazioni e ricarica

Sotto la carrozzeria seducente si nasconde un cervello elettrico, declinato in diverse configurazioni per soddisfare ogni esigenza di potenza e autonomia. La Q6 Sportback e-tron è proposta nelle seguenti versioni a trazione posteriore:

Entry level : 292 CV, batteria da 83 kWh, autonomia di 547 chilometri;

: 292 CV, batteria da 83 kWh, autonomia di 547 chilometri; Performance: 326 CV, batteria da 100 kWh, autonomia promessa di 658 chilometri.

A queste si affiancano le proposte bimotore a quattro ruote motrici:

e-tron quattro : 387 CV, batteria da 100 kWh, autonomia di 638 chilometri;

: 387 CV, batteria da 100 kWh, autonomia di 638 chilometri; SQ6: 517 CV, batteria da 100 kWh, autonomia di 609 chilometri.

Tutte le versioni beneficiano di una architettura a 800 V, che garantisce tempi di ricarica eccezionalmente brevi per le batterie di nuova generazione ad alta densità. La versione Performance, ad esempio, con impianti da 270 kW, può immagazzinare energia sufficiente per percorrere 265 chilometri in appena dieci minuti. Le altre varianti a trazione posteriore, con batterie da 83 kWh e 100 kWh, accettano ricariche veloci rispettivamente fino a 225 kW e 260 kW.

Il dinamismo sportivo della Sportback è ulteriormente enfatizzato da regolazioni specifiche delle sospensioni, sia a smorzamento passivo che adattive pneumatiche (disponibili per alcune versioni), e una taratura personalizzata dello sterzo. Anche le versioni a trazione integrale beneficiano di una prevalente distribuzione della motricità sull'asse posteriore, imprimendo alla Sportback un carattere decisamente più sportivo rispetto alla Q6 in formato SUV classico.

Interni raffinati e tecnologici

Nonostante la linea esterna slanciata e l'andamento spiovente del padiglione, unito al passo di 2,90 metri e al layout dell'architettura PPE, l'abitacolo riesce a ricavare un ambiente straordinariamente spazioso per tutti i passeggeri. L'interior design riprende l'approccio inaugurato dalla Q6 e-tron "normale", che si sta diffondendo rapidamente sulle più recenti Audi, come le A6, A5 e Q5.

La plancia, fulcro dell'interazione, può essere dominata dalla presenza di tre display ad alta definizione:

cluster della strumentazione da 11,9’’.

display infotainment da 14,5’’;

display da 10,9’’ dedicato al passeggero anteriore.

Grazie all'architettura elettronica E3 1.2 e alla piattaforma Android Automotive OS, il livello di digitalizzazione a bordo è altissimo. L'interazione uomo-macchina è resa estremamente intuitiva dal supporto di ChatGPT e di un assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento (sia online che offline), con il quale è possibile controllare diverse funzioni della vettura e ottenere informazioni di ogni genere. Un vero e proprio salotto hi-tech in movimento.

Audi Q6 Sportback e-tron: listino prezzi

La Audi Q6 Sportback e-tron è disponibile per la vendita con prezzi che vanno da 75.000 a 101.

. I clienti possono scegliere tra gli allestimenti Business Advanced e S line edition. Per la versione top di gamma, la SQ6, l'alternativa al già ricchissimo allestimento standard è il distintivo Sport Attitude.