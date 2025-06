Audi A5 Avant e-Hybrid, eclettica e brillante: primo contatto su strada

Langhe, alba di metà giugno. La nebbia del mattino si dissolve tra le vigne e i saliscendi che sembrano disegnati col compasso. Il rombo dei motori qui è ospite gradito, ma oggi è un po’ diverso: il suono è ammantato, quasi un sibilo. La protagonista è la nuova Audi A5 Avant e-Hybrid, che scivola tra le curve come una coupé travestita da familiare. Elegante e composta, docile ma, se sguinzagliata, arrembante. Per chi si chiedesse cosa significa la sigla “e-Hybrid”, beh questa è la dicitura che indica novella gamma ibrida plug-in della Casa tedesca (eccezion fatta per la A3 TFSI-e). L’abbiamo conosciuta in un primo contatto molto intenso, grazie a strade che sanno esaltare le doti di un’auto del genere. Vediamo meglio.

Più di una A4

Lo sapevamo già da qualche mese, che la nuova generazione di Audi A5 ha dato il cambio alla storica A4, sia in versione berlina che station wagon. La recente vettura dei Quattro Anelli è la prima ad essere costruita sulla nuova Premium Platform Combustion (PPC), destinata a ospitare motori termici longitudinali. Un debutto importante, quasi simbolico, in un’epoca in cui il termico non è più l’assoluto protagonista, ma un fondamentale comprimario che ha voglia di restare in sella a un settore importante.

A livello di design, la linea è affilata e molto decisa. Tuttavia, come anticipato, è sottopelle che la A5 nasconde il suo salto evolutivo grazie alla modernissima piattaforma. Infine, con i suoi 4,83 metri di lunghezza e un passo di quasi 2,90 metri, questa station ha una presenza scenica dirompente, praticamente da segmento superiore. In poche parole, è più lunga, più larga e più spaziosa della vecchia A4. Un’Audi a tutti gli effetti. Il bagagliaio di questa versione arriva a 361 litri con 5 persone a bordo. Abbattendo gli schienali delle sedute posteriori (frazionabili 40:20:40) la capienza galoppa a 1.306 litri. Valori differenti per la versione berlina che, invece, ha una capacità minima di 331 litri e un massimo di 1.175 litri.

Numeri da granturismo

Le motorizzazioni e-Hybrid della nuova A5 spaziano da 299 a 367 CV, numeri frutto della combinazione fra il noto 2.0 TFSI a ciclo Miller e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Il tutto è gestito da un cambio S tronic a 7 rapporti, fluido come un valzer anche a motore termico spento, grazie alla pompa dell’olio elettrica. Per gli amanti delle prestazioni, questa tedesca non può deludere gli appassionati: 0–100 in 5,9 secondi per la 299 CV e 5,1 secondi per quella più potente, velocità massima autolimitata a 250 km/h, e 140 km/h in modalità solo elettrica. Ma la vera notizia è l’autonomia: oltre 100 km in elettrico, grazie alla batteria da 25,9 kWh lordi. Un risultato notevole, specie se si considera che la ricarica completa avviene in appena 2,5 ore in AC da 11 kW.

Come va su strada

I quasi 2.100 kg di peso si fanno sentire? Soltanto sulla carta. Tra le strade strette e i tornanti delle Langhe, la A5 e-Hybrid mostra un comportamento sorprendente. Sterzo progressivo, trazione integrale quattro ultra e barre antirollio generose: ogni componente contribuisce a trasformarla da comoda turismo a scalatrice gagliarda. Non c’è rollio eccessivo, la tenuta è rassicurante e la trazione spinge solo quando serve, perché è intelligente e mai invadente.

La funzione Battery Charge, inoltre, permette di ricaricare la batteria in marcia usando solo il motore termico: utile, per esempio, prima di entrare in una ZTL cittadina. Il tutto si completa con il consueto Battery Hold, che congela l’energia per usarla al momento giusto.

Dentro, il teatro digitale

Una volta a bordo, ci si dimentica di essere su una station wagon. O meglio: ci si ricorda di essere su un’Audi. L’ambiente è avvolgente, la seduta bassa e quasi sportiva. Davanti agli occhi, un palcoscenico digitale: tre schermi che sembrano orchestrati da un direttore invisibile. Il Virtual Cockpit Plus da 11,9”, il display OLED da 14,5”, e lo schermo passeggero da 10,9” formano un ecosistema informativo completo, fluido e molto intuitivo. Ma non è solo questione di pixel: dietro c’è l’elettronica di nuova generazione, architettura E3 1.2 con intelligenza artificiale integrata (anche ChatGPT), e Android Automotive OS.

Audi A5 e-Hybrid: listino prezzi

Audi A5 Avant e-Hybrid non è solo una transizione tecnica, è un compromesso perfettamente orchestrato tra passato e futuro. Non ha bisogno di farsi notare, né di urlare la propria sostenibilità. Si muove in silenzio, veloce, comoda. E nel farlo, lascia dietro di sé una nuova idea di premium. Tra i tornanti delle Langhe, immersa nel verde e nel silenzio dei filari, questa Audi ci ha ricordato che anche nel cambiamento, c’è spazio per l’equilibrio. E che, a volte, le emozioni più forti arrivano in punta di piedi.

Il listino prezzi, invece,

per la berlina da 299 CV, e sale a 75.650 per quella da 367 CV. Per la station si comincia da 66.700 euro per la meno potente per raggiungere quota 78.050 per la più dotata di cavalleria.