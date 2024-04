Audi S3, restyling e potenza da 333 CV

La nuova Audi S3 si presenta come la più potente di sempre, grazie a un powertrain avanzato che offre un aumento di 23 CV di potenza e 20 Nm di coppia per il motore 2.0 TFSI, con una sovralimentazione ottimizzata. La trasmissione S tronic a 7 rapporti offre tempi di cambiata ridotti del 50%. Con 333 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. I freni sono stati potenziati ed è stato aggiunto un sistema di scarico ad alte prestazioni in titanio. La vettura sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da maggio 2024, dopo essere stata oggetto di un radicale aggiornamento che ha portato numerosi miglioramenti tecnici, consente di assicurare un livello di prestazioni sportive senza precedenti.

Torque splitter e design

Il torque splitter permette di avere una distribuzione della potenza attivo e flessibile della trazione sulle ruote posteriori, migliorando la reattività, la precisione di guida e consentendo manovre di drift. Il design si presenta più aggressivo e sportivo e il modello consente di applicare diverse personalizzazioni. Prendendo spunto dalla rinnovata serie Audi A3, si notano il nuovo selettore del cambio, che richiama esteticamente quello presente nell'SUV completamente elettrico Audi Q4 e-tron, le bocchette di ventilazione ridisegnate e gli inserti decorativi in tessuto, una novità, insieme alla rivisitata illuminazione interna. Il nuovo pacchetto luci ambiente pro aggiunge un tocco di stile sui pannelli porta anteriori con cinque segmenti retroilluminati, offrendo una vasta gamma di colori personalizzabili tramite l'MMI, visibili durante l'apertura e la chiusura delle portiere. Il volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle, dotato di levette del cambio e caratterizzato dalla parte inferiore della corona "tagliata", aggiunge un tocco distintivo. I sedili anteriori sportivi, con poggiatesta integrati e contenimento laterale superiore rispetto al modello precedente, sono parzialmente rivestiti con materiali ricavati dal riciclo delle bottiglie in PET (microfibra Dinamica), con cuciture a contrasto e logo S sugli schienali.

Le caratteristiche

La nuova Audi S3 si distingue per una serie di caratteristiche che contribuiscono alla sua eccellenza, tra cui un significativo aumento di potenza, una sovralimentazione ottimizzata, una trasmissione S tronic avanzata, il nuovo programma di marcia dynamic plus, uno sterzo più responsivo e freni potenziati. A completamento di questo pacchetto tecnologico c'è un innovativo sistema di scarico in titanio ad alte prestazioni. Con una potenza di 333 CV e una coppia di 420 Nm, la nuova Audi S3 rappresenta il modello S3 più potente di sempre. Il motore quattro cilindri 2.0 TFSI vanta un aumento di potenza di 23 CV e di coppia di 20 Nm. La coppia massima è disponibile in un ampio intervallo di regimi compreso tra 2.100 e 5.

500 giri/min.