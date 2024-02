Audi S3 restyling, ecco come sarà la versione sportiva della rinnovata A3

Lanciata nel 2020, la quarta generazione dell’Audi A3 si prepara per un importante restyling di metà carriera, ma nel frattempo la Casa dei quattro anelli ci ha regalato un’anticipazione della futura Audi S3, versione sportiva della media teutonica che verrà svelata nel secondo trimestre di quest’anno. Il Costruttore tedesco ha infatti diffuso alcune immagini che ritraggono i prototipi “camuffati” dell'Audi S3 restyling a cinque porte e berlina quattro porte, insieme alle numerose novità tecniche che caratterizzeranno questa versione ad alte prestazioni.

Nuova Audi S3, il design

Come anticipato in precedenza, le immagini a nostra disposizione ci mostrano quindi le versioni S3 Sportback e S3 Sedan con una livrea camouflage che sfoggia i tipici colori “Audi Sport”. Nonostante questo camuffamento, è possibile apprezzare le grandi prese d’aria anteriori, della mascherina frontale e i dettagli dei cerchi in lega da 19 pollici avvolti da un nuovo set di pneumatici 235/35, tutti elementi specifici della nuova S3.

Motore potenziato

La prima e più interessante novità della S3 restyling si nasconde sotto il cofano, dove troviamo il noto motore turbo benzina quattro cilindri 2.0 litri TFSI, potenziato di ben 23 CV e 20 Nm di coppia, per un totale di 333 CV e 420 Nm di coppia massima. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto 0-100 km/h effettuato in soli in 4,7 secondi. Per gestire al meglio l’aumento di coppia e cavalli è stato modificato anche il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, con il risultato di un dimezzamento dei tempi di cambiata in caso di piena accelerazione.

Ancora più sicura e divertente

Scegliendo la modalità di guida dynamic o l’inedita dynamic plus, la valvola a farfalla garantisce una risposta ultrarapida alle pressioni dell’acceleratore. La nuova S3 eredita la tecnologia torque splitter dalla RS 3 che permette di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, in modo da rendere più divertente e sicura la guida sportiva.

Impianto frenante maggiorato

I tecnici Audi hanno inoltre optato per un impianto frenante maggiorato, dotato di freni in acciaio da con diametro di 357 mm e spessi 34 mm (+ 4 mm). I dischi anteriori sono morsi da pinze a doppio pistoncino e sono dotati di pastiglie maggiorate. Lo sterzo è di tipo progressivo e gli ammortizzatori hanno una nuova regolazione.

Quando arriva

Il lancio ufficiale della nuova Audi S3 arriverà nel secondo semestre del 2024, con ogni probabilità in concomitanza con la presentazione del resto della gamma dell’A3 restyling.