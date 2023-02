Audi S4 e S5 Black Edition, eleganza aggressiva

Iniezione di sportività per le già “pepate” Audi A4 e A5 diesel in declinazione S. Gli inediti pacchetti estetici Black edition e Black edition Pro portano in dote numerose finiture in nero lucido, esclusivi cerchi in lega Audi Sport da 19 e 20 pollici e proiettori a matrice di LED. Questi ultimi, su S5, sono corredati di tecnologia laser che aumenta del 100% il raggio d’azione degli abbaglianti.

Caratteristiche e prezzi

Come già accaduto su A3, Q3 e Q5 con gli allestimenti Identity Black, debuttano i pacchetti Black edition dedicati alle best seller tedesche, sia in versione berlina e coupé diesel (il propulsore è l’ottimo V6 3.0 TDI da 341 CV e 700 Nm di coppia con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt) che cabrio (quest’ultima spinta dal brillante V6 3.0 benzina TFSI da 354 CV e 500 Nm). Numerose le novità estetiche atte a rendere l’aspetto ancora più grintoso: elementi come badge dei quattro anelli, griglia della calandra single frame, prese d’aria laterali, cornici dei cristalli, estrattore e terminali di scarico a quattro uscite ricevono un trattamento lucido “total black”; S5 cabriolet aggiunge cover del vano capote e cornici di parabrezza e cristalli laterali in finitura cromata. Inoltre, l’allestimento è immediatamente riconoscibile dalla presenza di inediti cerchi in lega Audi Sport bi-tono con tornitura a specchio. Nello specifico, S4 è equipaggiata con cerchi da 19 pollici a 5 razze in nero antracite lucido; S5, invece, sfoggia cerchi 20 pollici a 5 razze doppie a poligono, sempre in nero lucido. Quanto costa l’inedito pacchetto? Per “vestire di nero” la propria Audi S4 o S4 Avant TDI bisogna aggiungere 2.300 euro; per la gamma S5, invece, vanno aggiunti 3.250 euro. Da segnalare il vantaggio Cliente vicino al 40% rispetto all’acquisto dei singoli elementi estetici accessori.

Black edition Pro, top di gamma

Per chi non si dovesse accontentare c’è anche il pacchetto Black edition Pro. Offerto a 3.300 euro su S4 e S4 Avant TDI e a 4.250 euro per la gamma S5, l’interessante upgrade affianca dotazioni di pregio come pinze freno in tinta rossa, LED sottoporta con proiezione al suolo del logo S, pacchetto luci ambiente multicolore all’interno dell’abitacolo e decal con logo dei quattro anelli sui passaruota posteriori. Vengono aggiunti, inoltre, i fari a LED Audi Matrix, con tecnologia laser (riconoscibile dall’elemento di colore blu all’interno del gruppo ottico) esclusivamente sulla gamma S5. Questi, raddoppiando il raggio d’azione degli abbaglianti, garantiscono sensibili vantaggi in termini di visibilità e sicurezza.