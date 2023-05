Audi Sport, quarant'anni di adrenalina da festeggiare in grande

Nel 1983 è nata una divisione che oggi compie quarant'anni con orgoglio e schiena dritta: Audi Sport. Il reparto più adrenalinico della casa di Ingolstadt è nato con il nome di quattro GmbH, con la speranza di incidere nel mondo del rally e che, invece, lo ha rivoluzionato con la sua trazione integrale. Da quei lontani giorni da pionieri, la realtà tedesca è diventata una delle più forti e solide a livello globale, tanto che negli ultimi dieci sono state 250.000 le vetture sportive vendute in tutto il mondo. Tuttavia, le origini non si possono dimenticare e Audi si lega indissolubilmente al circuito del Nurburgring, teatro dei festeggiamenti di questo importante compleanno.

Il legame con il "inferno verde"

Il Nurburgring Nordschleife è uno dei tracciati più noti al mondo, un teatro d'asfalto in mezzo alla Foresta Nera, che è stato battezzato anche "inferno verde", per via dei suoi passaggi complessi e molto pericolosi. Il costruttore teutonico ha stretto un legame speciale con questo circuito, consolidato a cominciare dal 2002, quando la divisione Sport è entrata come partner della 24 Ore del Nurburgring donando le “auto ufficiali” agli organizzatori della gara. Nel 2009, invece, la R8 LMS è stata una delle regine della rassegna.

Non deve sembrare strano, dunque, che Audi abbia scelto di spegnere qui le sue simboliche quaranta candeline. Le celebrazioni inizieranno il prossimo fine settimana (18-21 maggio) in occasione della 24 Ore del Nurburgring, durante la quale quattro Audi R8 LMS del team Audi Sport gareggeranno con livreeispirate alla storia del motorsport della casata bavarese. Gli ex campioni del DTM Mike Rockenfeller, Timo Scheider e Martin Tomczyk indosseranno il celebrativo numero 40 sulle portiere della loro Audi, la cui livrea sarà ispirata alla mitica V8 quattro DTM del 1992.

Un evento carico di festa

Oltre a quanto già elencato, al "verde inferno" ci sarà anche l’esposizione di diversi modelli che hanno reso celebre questo marchio in tutto il globo: dalla R8 alla RS 4 Avant di prima generazione, passando per l’odierna R8 Coupé GT, la RS 4 Avant competition pack e per finire con lai S1 Hoonitron, il prototipo elettrico con il quale il compianto Ken Block fece una delle sue magistrali evoluzioni a Las Vegas nel video “Electrikhana“. Qualche ora prima del via della 24 Ore è prevista anche una parata dei modelli Sport che sfrecceranno lungo tutta la pista.

Audi festeggia anche a Neckarslum

La Casa dei Quattro Anelli riserverà parte delle sue celebrazioni anche alla sede di Neckarsulm. A partire dal 14 giugno, infatti, sarà visitabile la mostra “40 anni di Audi Sport – Il fascino incontra le prestazioni”. Di seguito, ci sarà un altro evento di grido in autunno, il 14 ottobre, quando sarà organizzato un raduno per gli appassionati Audi Sport presso l’Audi Forum di Neckarsulm, il tempio dell'adrenalina.