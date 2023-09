Auto elettriche in autostrada: 300 km senza ricaricare con Kia EV6

Kia EV6 affronta la prova dei 300 chilometri in autostrada, un test volto a verificare le potenzialità delle moderne auto elettriche quando si viaggia a velocità più sostenute. Protagonista della prova è la versione con doppio motore, la Kia EV6 GT, quella che consuma più di tutte all'interno della gamma EV6. Considerando però che anche le altre versioni, quella a trazione posteriore da 230 cv e quella a trazione integrale da 325 cv, sono dotate della stessa batteria, il test risulta perfettamente valido per l'intera gamma. Anzi, sulle versioni meno potenti, specie su quella a trazione posteriore, possiamo aspettarci un'autonomia maggiore.

Kia EV6: perché sceglierla

Kia EV6 è, nel panorama delle auto elettriche, un'auto molto interesspante perché capitalizza l'esperienza del gruppo coreano nel mondo della mobilità a zero emissioni locali. Il gruppo aveva già dimostrato ottime capacità con le generazioni precedenti, ed EV-6 debutta con una piattaforma nuova (e-GMP) che è pensata esclusivamente per le auto a batteria, ottimizzando quindi prestazioni ed efficienza.

Il primo punto che potrebbe attirare un potenziale acquirente è sicuramente il design. EV6 è un'auto particolare, con forme da coupé che la rendono accattivante su strada e non passa certamente inosservata: tanti quelli che si sono voltati a guardarla durante le nostre prove. Allo stesso tempo, però, prende in parte ispirazione dal mondo dei crossover ottenendo il meglio dei due mondi. Dentro l'abitabilità è garantita, c'è spazio per tutti e l'abitacolo sfoggia un'ottima cura sia in termini di materiali, sia in termini di assemblaggio. Tutti gli elementi sono solidi e piacevoli a vista e tatto.

Un altro possibile motivo di scelta è quello della tecnologia, non solo per la già citata piattaforma elettrica oggi al top per prestazioni in termini di ricarica. Dentro infatti la tecnologia è onnipresente, dagli aiuti alla guida di ultima generazione, alle videocamere in alta risoluzione, passando per connettività, infotainment, presenza di Apple CarPlay e Android Auto (con il cavo). Inoltre, qui, la tecnologia è amica di tutti: ogni funzione è ben accessibile in un'interfaccia facile anche per i meno esperti, ed è l'auto stessa a spiegarci cosa sono e cosa fanno le diverse funzioni.

Non sottovalutate questo punto, perché creare una UI (User Interface) di questo tipo è frutto di tanto lavoro e di investimenti da parte del produttore, ma conferma la volontà di Kia di rendere la tecnologia davvero accessibile.

Il bagagliaio è di 490/511 litri, dimensioni nella media che vanno incrementate di ulteriori 20/52 litri per il frunk, il pozzetto sotto al cofano anteriore utile per riporre cavi o piccoli oggetti che ci interessa avere a portata anche quando il posteriore è carico e inaccessibile. Infine le dimensioni: con i suoi 4,68/4,69 metri di lunghezza, la differenza dipende dalla versione scelta, Kia EV6 richiede spazio nel vialetto di casa o nel garage, ma vi ripagherà con un passo di ben 2,9 metri che serve a far viaggiare i passeggeri nel comfort più totale.

Auto elettriche in autostrada: Kia EV6

Il viaggio parte come al solito con la batteria al 100% in una giornata in cui le temperature, durante il percorso effettuato, sono passate dai 24° della partenza ai 22° di metà percorso, risalendo poi a 27° man mano tornavo verso casa. In tutto il viaggio il climatizzatore ha lavorato a 23/24° per garantire il massimo comfort durante la guida. Inoltre l'infotainment è sempre rimasto attivo per l'intrattenimento e la navigazione di bordo, e in autostrada ho fatto larghissimo uso della guida semi-autonoma di Livello 2, un altro punto forte di questo modello perché fatta bene e molto affidabile.

Raggiungo l'autostrada e percorro la tratta di andata con una media autostradale, intesa come media "da casello a casello" e tolte le parti di accelerazione per guadagnare velocità e di decelerazione, di 132 km/h. Non male e superiore a quella di molti viaggiatori visto che il test si è svolto in un sabato privo di traffico: solitamente, anche con il cruise control adattivo impostato a 130 km/h, la media dei viaggi autostradali (con auto elettriche o termiche) è tra i 110 e i 120 km/h proprio a causa del traffico reale. Con una media così sostenuta, Kia EV6 consuma intorno ai 26 kWh ogni 100 chilometri. Autonomia in queste condizioni? 296 chilometri con una carica.

Dopo un breve tratto extra-urbano riprendo l'autostrada per tornare a casa. Il traffico in autostrada è molto scorrevole, poche auto e pochissimi intoppi mi permettono di mantenere una velocità costante, esattamente come avrei fatto tempo fa con la mia auto diesel impostanto il cruise control ai soliti 133 km/h che permettono di tenere conto delle tolleranze. Complice qualche piccolo cantiere, la media autostradale è inferiore rispetto all'andata: 128 km/h. In ogni caso una media di tutto rispetto.

Forse complice la diversa pendenza, forse complice la maggior variazione di temperatura esterna (22° gradi alla partenza, 27° all'arrivo) che costringe la pompa di calore a lavorare un po' di più e in maniera variabile, fatto sta che la media sale leggermente: 27 kWh/100 chilometri.

A fine viaggio, includendo anche le tratte urbane ed extra-urbane, la media totale scende a 24,7 kWh ogni 100 chilometri grazie alle ottime capacità di recupero dell'energia di questa Kia EV6. Infatti lei è in grado di ottenere buoni risultati nell'extra-urbano, dove si attesta intorno ai 18 kWh/100 km ai 90 all'ora costanti, e in città dove si può scendere fino a 14/15 kWh / 100 km con una guida attenta. In autostrada, poi, basta ridurre la velocità media a 120 orari per vedere consumi di 23 kWh/100 km.

I consumi contano, ma non sono tutto

Quando parliamo di auto elettriche che affrontano viaggi più lungi (ipotizziamo 500/600 chilometri), bisogna mettersi nell'ottica di non valutare solo i consumi, ma anche la velocità di ricarica. Qualsiasi auto elettrica, oggi e se portata in un viaggio autostradale di 500 chilometri, deve fermarsi a ricarica. Il tema, quindi, è quanto è veloce la ricarica.

Per questo Kia ha scelto la piattaforma a 800 volt che consente a Kia EV6 di raggiungere picchi di 250 kW di potenza alle colonnine veloci, ma soprattutto di mantenere una curva di ricarica molto piatta. Tradotto in termini pratici, significa che nella fascia dal 10 al 80% la Kia EV6 ricarica spesso ad una potenza media superiore ai 200 kW, mentre altri modelli partono a 250 kW, ma scendono presto a potenze più basse, con una media tra i 130 e i 160 kW. Il risultato? Bisogna stare più a lungo fermi per la ricarica, a differenza della EV6.

Se in città e nell'extra-urbano tale caratteristica non fa molta differenza, per chi viaggia spesso e lo fa prevalentemente in autostrada, vale la pena studiarsi la curva di ricarica, scoprendo così che non conta il picco massimo, conta come l'auto riesce a gestire le alte potenze di carica. E Kia, con la sua piattaforma, riesce a farlo molto bene, tra le migliori in tutto il mondo delle auto elettriche.

Una dotazione completa

Configurando Kia EV6, basandomi solamente sul listino e al netto di eventuali sconti in concessionaria, la cifra d'ingresso è di 58.950€ per l'allestimento Air. Siamo nel segmento premium, ma scopro subito con piacere che la strategia dei coreani è quella del "full optional", tutto incluso. Infatti le caratteristiche e le funzioni più utili e accattivanti, per comfort e sicurezza, non si pagano a parte, neanche scegliendo il modello d'ingresso (Kia EV6 Air a trazione posteriore).

Lo stesso vale per la batteria, è la più grande per tutti i modelli: 77,4 kWh. E i colori? Scegliete il vostro preferito, non c'è sovraprezzo.

Sono di serie anche i cerchi da 19", gli ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2, le luci Full LED, i vetri oscurati, sedili riscaldabili (anteriori) e volante riscaldabile, clima automatico bi-zona, pompa di calore, retrocamera, sensori di parcheggio e altro ancora. Kia include poi 7 anni di Kia Connect, 7 anni di manutenzione programmata gratuita, i 7 immancabili anni di garanzia e 1 anno di aggiornamento mappe.

Con la GT-line si parte da 64.650€ e vengono aggiunti i cerchi da 20" e i sedili ventilati in pelle e tessuto scamosciato (al posto di quelli in tessuto e pelle sintetica) dotati della funzione "Relaxation", quella che li trasforma in un letto. Qui l'unico optional è il tetto in vetro apribile da 1.000€ mentre la dotazione di serie aggiunge il parcheggio remoto, l'head-up display, le videocamere a 360 gradi e l'assistente alla guida in autostrada, oltre a potenziare l'impianto audio di bordo.