Auto elettriche: cosa ne pensano gli italiani? I risultati dell’indagine

L'automobile conserva il ruolo di strumento di mobilità preferito dagli italiani. L'Osservatorio 2023 sugli Stili di Mobilità di Legambiente-Ipsos, in collaborazione con l'Unrae, conferma e rafforza le tendenze degli anni precedenti. L'83% dei partecipanti - un aumento del 10% rispetto al sondaggio del 2022 - sostiene che non rinuncerebbe mai a un'auto di proprietà o ad uso esclusivo. Il panorama delineato dalla ricerca mette in luce anche le preferenze degli italiani in termini di motorizzazioni e la consapevolezza su diverse questioni legate al mondo delle quattro ruote.

Ridurre l’inquinamento nelle città

Riguardo alla riduzione dell'inquinamento urbano, il 45% dei partecipanti si esprime a favore dell'adozione di una tariffa per la circolazione in città al fine di migliorare la qualità dell'aria. Nel frattempo, il 62% è favorevole a un graduale divieto di veicoli inquinanti nei centri urbani. Tuttavia, dopo le restrizioni già applicate ai veicoli Euro 3 e 4, il 54% dei proprietari di tali mezzi lamenta un impatto eccessivo sulla propria vita. Tra coloro che considerano di cambiare la propria auto, solo il 25% è propenso ad acquistare un'auto elettrica o ibrida plug-in. Le motivazioni includono il desiderio di possedere un veicolo meno inquinante (21%) o problemi riscontrati con l'auto attuale (27%).

L’acquisto sarebbe spinto da motivazioni ambientali

Per quanto riguarda l'acquisto di auto elettriche, queste stanno guadagnando popolarità grazie alle loro caratteristiche ecologiche e ai vantaggi economici. Il 32% di coloro che intendono acquistare un'auto elettrica lo farebbe per ridurre l'impatto ambientale, mentre il 20% lo farebbe per beneficiare di costi inferiori di carburante (affermazione vera, solo in alcuni casi e situazioni) e manutenzione. Nonostante il 65% degli intervistati sottolinei l'importanza di accelerare l'elettrificazione dei trasporti, l'80% ritiene che la mancanza di colonnine rappresenti un ostacolo. Inoltre, il 47% ritiene che il costo della ricarica dovrebbe diminuire per rendere più allettante l'acquisto di un'auto elettrica (argomento già trattato più volte all’interno della nostra sezione).

La questione del prezzo medio delle auto elettriche, giudicato ancora troppo elevato, è un altro ostacolo. Il 55% degli automobilisti ritiene che gli incentivi economici siano il principale motore per l'acquisto. Sebbene la maggioranza (86%) preferisca l'acquisto rispetto al noleggio e opti per un'auto nuova piuttosto che usata (89%). Per quanto riguarda il prezzo, il 30% sarebbe disposto ad acquistare un'auto elettrica allo stesso costo di un'auto tradizionale, mentre il 22% spenderebbe dal 5 al 10% in più. Il 19% sarebbe addirittura disposto a investire dal 15 al 20% in più. Infine, se il prezzo fosse estremamente conveniente, circa il 48% sarebbe incline ad acquistare un'auto elettrica anche senza un dispositivo di ricarica domestica o in ufficio