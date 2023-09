Auto elettriche usate: ecco le 5 vetture più richieste

Sono ormai trascorsi diversi anni dall’introduzione in commercio delle prime auto a zero emissioni. I primi esemplari rappresentavano letteralmente il primo approccio alla mobilità elettrica, di fatto veri e propri prototipi su ruote. Negli ultimi anni, anche in Italia il mondo dell’auto elettrica ha fatto registrare una timida crescita, comunque marginale rispetto al mercato dell’endotermico, ma di pari passo con l’aumento delle infrastrutture di ricarica, soprattutto nei centri abitati e lungo le arterie principali di tutto il paese. Sempre più utenti si stanno interessando al “fenomeno” dell’elettrico ma i prezzi ancora troppo proibitivi impediscono a questa tecnologia di prendere piede. C’è però chi si è già rivolto al mondo dell’usato, spesso ricco di occasioni di seconda mano molto allettanti. Tra i più che si pentono dell’auto elettrica, gli usati aziendali o altre situazioni particolari, ci sono molte vetture con pochissimi km e a prezzi interessanti, spesso inferiori al nuovo anche del 20/25%. Partiamo quindi con la classifica dei cinque modelli usati a zero emissioni più cliccati sui principali siti del settore.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 è senza ombra di dubbio l’elettrica più desiderata, richiesta e, per molti mesi, la più acquistata dagli automobilisti europei e italiani. E’ da poco uscito l’aggiornamento di metà carriera, motivo per il quale potrebbero ulteriormente abbassarsi anche le quotazioni dell’usato. Si tratta dell’auto che ha aperto le porte di Tesla alla larga diffusione, con un listino che oggi più che mai è pronto a polarizzare le vendite dell’elettrico. Il modello base, con il pacco batteria ridotto a 58 kWh e la sola trazione posteriore è acquistabile a poco meno di 35 mila euro, trovando la giusta combinazione per beneficiare degli incentivi massimi, mentre il listino parte (ancora per poco) da circa 42.470 euro. Secondo le prima indiscrezioni però, anche il modello nuovo, aggiornato dal nuovo design, dovrebbe presentare lo stesso identico listino di partenza. Circa 27 mila euro per i primi esemplari Dual Motor AWD del 2019 con una cospicua quantità di km, fino ad arrivare alle più recenti (e performanti) versioni del 2021 in versione Performance o Long Range, con poche decine di migliaia di km, intorno ai 60.000 euro. Il prezzo medio ricade quindi intorno ai 42.800 euro, praticamente la stessa cifra del nuovo dopo la pesante sforbiciata ai prezzi della casa californiana. Nei prossimi mesi potrebbe scendere ancora, tenete monitorate le quotazioni.

Smart EQ ForTwo

La piccola e iconica citycar è diventata completamente elettrica a partire da inizio 2021, abbandonando per sempre le tanto richieste e desiderate versioni a benzina e, più in passato, anche Diesel. I modelli usati a benzina o anche i più vecchi diesel vanno letteralmente a ruba sui siti dell’usato, avendo consumi praticamente da scooter e le dimensioni perfette per la città. Nonostante questo cambio di paradigma continua ad essere abbastanza richiesta, sebbene i listini del nuovo siano decisamente cresciuti proprio a causa della nuova motorizzazione a zero emissioni. Rivolgendosi invece all’usato, è lei a popolare il secondo gradino del podio, con prezzi a partire da circa 11.500 mila euro per i primi esemplari e quasi 25/30 mila chilometri, fino ad un massimo di oltre 31 mila euro per le più recenti versioni Racing Red o Racing Gold, presentate da qualche mese in commercio. Il prezzo medio arriva così a 16.300 euro, grazie ad una forte prevalenza dei modelli più economici, contro un listino del nuovo a partire da 25.210 euro.

Porsche Taycan

Un po’ a sorpresa, in terza posizione si colloca proprio la prima elettrica di Porsche. Si parla ovviamente di Taycan, costruita sulla performante piattaforma J1 che è stata realizzata in collaborazione con Audi. Si tratta ovviamente di una delle sportive elettriche più divertenti e performanti in commercio, con potenze fino a ben 761 CV e prestazioni quasi da hypercar. Basti pensare che la versione Turbo S, è in grado di staccare lo 0-100 km/h in meno di 2,8 secondi, nonostante il peso di oltre 2 tonnellate. Ovviamente ben rifinita e di qualità come si conviene ad una vettura prodotta in casa Porsche. Visti i prezzi piuttosto importanti del listino, non deve sorprendere che si tratti di un modello particolarmente richiesto di seconda mano. Anzi, si sta registrando una tendenza inversa rispetto ad altri modelli della casa tedesca: le quotazioni dell’usato continuano a scendere proprio a causa dei moltissimi modelli usati presenti in tutta Italia. Oltre 200 modelli racchiusi nei principali siti, con prezzi a partire da poco meno di 68 mila euro per delle versioni base, anche Cross Turismo di inizio 2022 e con meno di 40 mila chilometri, fino ad un massimo di circa 180 mila euro per le potenti versioni GTS o Turbo S. Il prezzo medio registrato è di 112.300 euro, contro un listino che attacca da poco più di 95 mila euro per le versioni base e completamente spoglie. Che non sia piaciuta ai clienti Porsche?

Tesla Model Y

Subito a ridosso del podio si colloca l’altra elettrica super richiesta di Elon Musk. Vi abbiamo anticipato trattarsi dell’auto elettrica più venduta in Italia, nonché l’auto in generale più immatricolata in Europa e nel mondo nei primi sei mesi del 2023, puntando a raggiungere il record di immatricolazioni mondiali mai registrato nell’arco dei 12 mesi dell’anno. Si parla quindi di Tesla Model Y (qui la nostra prova), il SUV di medie dimensioni che incontra maggiormente le richieste dei clienti europei grazie al maggior spazio a bordo. E’ costruita sulla stessa meccanica della sorella Model 3 ma risulta decisamente più vivibile tra amici e in compagnia, grazie alla maggior lunghezza e altezza. Come sembra lecito aspettarsi, è un modello molto richiesto e ambito da chi non può permettersi (o non desidera) spendere cifre prossime ai 50 mila euro per questo vicolo. Meno di 110 esemplari disponibili, con le prime occasioni a partire da poco più di 38.500 euro, in versione RWD di fine 2022 e con meno di 15 mila km, mentre la vetta si tocca a poco meno di 76.000 euro per le versioni a doppio motore da 514 CV, del 2022 e con meno di 20 mila chilometri. Il prezzo medio è così di 57.000 euro, mentre i listini sono stati recentemente ribassati fino a 47.970 euro, con la Performance invece disponibile a 64.960 euro. A breve sarà presentato anche il restyling di Model Y, al pari di Model 3 e quindi potrebbe arrivare un ulteriore ribasso per le quotazioni dell’usato.

Renault Zoe

Al termine della nostra classifica si colloca un’altra icona nel mondo dell’ auto elettrica. Renault Zoe è stata una dei primi modelli in commercio e anche una delle più acquistate, grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo fin dai primi periodi sui listini. E’ arrivata sul mercato già da metà 2013, con oltre 400 mila unità immatricolate solo in Europa, di cui un buon numero con targa italiana. E’ compatta, perfetta per la città e pratica, potendo anche assicurare da 150 a quasi 400 km di autonomia a seconda delle versioni disponibili. Basta però vedere la scarsità di offerte per capire come si tratti di un modello ancora oggi amato dai suoi possessori. Pochi esemplari in vendita e per lo più di anni passati e con molti chilometri al seguito. I prezzi partono da circa 15 mila euro per alcuni esemplari del 2021, con oltre 40 mila chilometri. I modelli più recenti vantano invece un prezzo più importante, intorno ai 30 mila euro, tuttavia dispongono di maggior tecnologia di bordo e maggior autonomia, anche a km zero. Il prezzo medio degli annunci trovati si aggira così sui 17 mila euro, con i listini del nuovo a partire invece da oltre 33 mila euro, fino ad un massimo di 37.500 euro per le versioni più alte di gamma.