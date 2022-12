Ferrari miglior titolo dell'anno. La classifica borsistica della case di auto

Essere i migliori e avere poco da festeggiare. Stando all’indice FactSet Automotive che calcola il valore delle azioni delle case automobilistiche, il titolo Ferrari è quello che ha fatto meglio in tutto il comparto, pure lasciando sul terreno il 18% .

Le azioni Ferrari

FactSet Automotive fa riferimento al titolo Race, le azioni Ferrari quotate al New York Stock Exchange (Nyse) le quali, calcolatrice alla mano, hanno effettivamente perso in un anno il 17,87% passando dai 256,97 dollari per azione del 26 dicembre 2021 ai 211,05 dollari di oggi.