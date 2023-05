Le auto più acquistate dalle donne: ecco 5 modelli preferiti

Le automobili non hanno sesso, sono versatili e pronte all'uso per chiunque. Il pubblico femminile, però, ha sempre avuto la predilizione per un certo tipo di auto, che corrisponde a: compatta, agile e con un'estetica dal forte impatto. Le auto che vanno per la maggiore tra le "quote rosa", infatti, sono tutte quante ben rifinite, curate e dai lineamenti aggraziati. Dunque, fatta questa premessa, vediamo quali sono i 5 modelli più acquistati dalle donne in questo ultimo periodo.

Lancia Ypsilon

Lancia non ne fa un mistero, la Ypsilon è un modello che parla soprattutto alle donne. Una fedele compagna per muoversi in città, ma sempre con stile. La sua linea è classica, dolce e morbida, mentre l'equipaggiamento è ricco e funzionale a rispondere a tutte le esigenze di chi siede al volante. Il bagagliaio è in linea con la categoria di riferimento, il segmento A, e possiede spazio a sufficienza per borsoni, valigie e sacchetti. Sono molteplici le versioni della citycar torinese che strizzano l'occhio all'universo fashion e glamour. In listino, odiernamente, la piccola di casa Lancia ha esclusivamente due tipologie di motori: ibrido-benzina leggero e bifuel benzina/GPL.

Prezzo a partire da 17.100 euro.

Fiat 500

Per la Fiat 500 il discorso è analogo a quello valido per la sua cugina a marchio Lancia, piace alle donne che la scelgono in massa poiché abbina bene il suo aspetto di tendenza all'agilità e alla versatilità. La 500 è una citycar che ha nelle affollate strade urbane il suo habitat naturale, in cui sgusciare alla caccia di un facile parcheggio. In aggiunta, è comoda, ben rifinita e ha un bagagliaio sufficiente per inserire borse e sacchetti. Nel tempo si è aggiornata e il comparto multimediale ha fatto dei passi in avanti, per un intrattenimento chiaro e di facile utilizzo. Attualmente, in listino è presente solo una versione ibrida a benzina.

Prezzo a partire da 17.800 euro.

Citroen C3

Forme tondeggianti, buona abitabilità e tanta versatilità. Questa sono le chiavi vincenti della Citroen C3, un'utilitaria tra le più scelte dal pubblico femminile. Design non convenzionale, la C3 utilizza degli schemi stilistici suoi, personali, che le donano carisma in abbondanza. A bordo si sta comodi, nel rispetto della migliore tradizione del marchio, ma anche nel bagagliaio lo spazio non manca. Nelle versioni più alte, ci sono anche dettagli e dispositivi sfiziosi, buoni anche per il palato più esigente. Le motorizzazioni, in questo caso, sono classiche: benzina e gasolio.

Prezzo a partire da 18.200 euro.

Nissan Qashqai

Un crossover moderno, dinamico e con tratti decisi e personali. La guida a ruote alte piace anche alle signore, che trovano nel Nissan Qashqai un acquisto da fare. Il veicolo giapponese dispone di tecnologia a volontà, ottima abitabilità e comfort di marcia elevato. Questa terza generazione ha fatto dei notevoli passi in avanti, sotto tutti gli aspetti possibili. Come motorizzazioni, adesso, ci sono soltanto ibridi benzina mild e HEV. Insomma, Qashqai ha fatto centro e piace, non poco, alle donne.

Prezzo a partire da 28.130 euro.

Ford Puma tra le preferite delle donne

Grintosa, affilata e sensuale. Queste sono le doti stilistiche più evidenti della Ford Puma, un altro oggetto dei desideri a quattro ruote delle donne, che l'hanno scelta in gran numero in questi primi mesi dell'anno. Il crossover dell'Ovale Blu è una proposta intrigante, in grado di abbinare bene sportività, praticità, comfort e tecnologia. Un bel mix che consegna al grande pubblico un oggetto raffinato e di chiaro successo. In listino ci sono soltanto motorizzazioni benzina e mild-hybrid benzina.