Le auto più sicure del 2023: ecco 6 modelli top

La sicurezza di un'auto è spesso la voce primaria che viene scandagliata dall'automobilista per procedere all'acquisto. Chi si mette al volante di una macchina, gradisce che questa sia sicura in ogni situazione, sia per sé che per gli altri occupanti. Adesso, i test di valutazione EuroNCAP sono diventati ancora più rigidi e scrupolosi, venendo messa in luce non soltanto la sicurezza attiva e passiva per i passeggeri, ma anche la valutazione degli impatti con cose e persone al di fuori dell'abitacolo. Dunque, in virtù delle ultime prove, scoviamo qual è l'automobile più sicura per ogni categoria.

Utilitarie: Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo ha bisogno di pochissime raccomandazioni, a suffragio della sua buona nomea c'è la storia, ma ancora di più un presente fatto di solidità granitica e affidabilità. Nella categoria delle utilitarie, la piccola di Wolfsburg ha brillato più delle sue concorrenti, ottenendo le cinque stelle e un voto complessivo di 83 su 100. Oltre all'ottimo telaio e alla valida cellula di sicurezza, anche i tanti dispositivi hanno portato la Polo al di sopra di tutte le altre vetture della sua categoria.

Compatte: Mercedes-Benz Classe A

Bella e affascinante, tanto elegante quanto sportiva, la entry level del mondo Mercedes-Benz si dimostra anche un veicolo solido e sicuro. Nella categoria delle compatte, la berlina a due volumi tedesca ha ottenuto le cinque stelle EuroNCAP e un punteggio complessivo di 90,3 su 100, sbaragliando la concorrenza formata da Nissan Leaf e Ford Focus che si sono accomodate sul podio, ma a debita distanza. Anche in questo caso, la sicurezza passiva e attiva sono di grandissimo rilievo.

B-SUV, Toyota C-HR

Un design controverso, che non accetta tentennamenti: o lo ami o lo odi. Questo è il Toyota C-HR, crossover ibrido e non convenionale, per stile e personalità. Il veicolo proveniente dal Sol Levante è un concentrato di buona tecnologia, affidabilità e sicurezza. Magari l'abitabilità non sarà il suo forte, ma i passeggeri possono viaggiare senza preoccupazioni, perché la C-HR è a prova di impatto. Il risultato ai test EuroNCAP è a cinque stelle, con un punteggio totale di 84,6 su 100, meglio di Seat Arona e Audi Q2, ferme a 81.

C-SUV, Audi Q3

Una della categoria più gettonate del mercato è quella dei SUV compatti, i C-SUV, dove spicca in termini di sicurezza l'Audi Q3. Il veicolo prodotto dal costruttore tedesco è solido e affidabile, ma soprattutto ha ottenuto la cinque stelle EuroNCAP, a testimonianza del fatto che la sicurezza è una delle sue peculiarità, sia per i passeggeri che per i pedoni. Il suo punteggio è stato di 87,8 su 100, meglio di Volvo XC40 e Subaru XV che seguono a ruota.

SUV grandi, Seat Tarraco

Forte personalità, tanto spazio e soprattutto sicurezza. Queste sono le caratteristiche prinicipali della Seat Tarraco, un SUV che condivide molto con Skoda Kodiaq e Volkswagen Tiguan All Space. Questo veicolo che può essere declinato anche in versione sette posti, ha brillato nelle prove di sicurezza valide per il mercato europeo, guadagnandosi delle meritate cinque stelle. Il suo punteggio finale è stato di 87,7 su 100, meglio anche di Hyundai Nexo e Hyundai Santa Fe, che hanno occupato i restanti posti sul podio di questa categoria.

Auto berline e familiari, Peugeot 508

Sono un segmento in lenta decrescita rispetto all'imperanza dei SUV, ma le berline e familiari sono ancora una voce indirizzata a chi ricerca un buon compromesso tra piacere di guida e spazio. Anche la sicurezza non viene sottovalutata su questi veicoli, che spesso sono acquistati da famiglie con bambini. A spiccare in questa categoria è la Peugeot 508 che ottiene le fantomatiche cinque stelle EuroNCAP con un punteggio di 85,9, meglio anche di Audi A6 e Volvo S60.