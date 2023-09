Le auto più vendute ad agosto 2023: la classifica

Il mese di agosto conferma l'andamento di tutto l'anno, che vede il mercato italiano delle quattro ruote col segno positivo. Sono state immatricolate 79.756 vetture, che corrispondono a un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022 ma, se si operasse un confronto con il 2019, il saldo sarebbe in negativo del 10,6%. Analizzando i primi otto mesi del 2023, in Italia sono state vendute 1.040.560 automobili, che significano +20,3% rispetto a un anno fa, quando il confronto gennaio-agosto recitava 865.084 immatricolazioni.

Ricresce la quota della benzina

Le auto a benzina sono migliorate di tre punti rispetto al mese precedente, con una quota mercato del 29,7% . Stabile il saldo del gasolio, ancorato al 17%, mentre tornano parzialmente in auge le motorizzazioni a GPL, salite al 9,8%. Stabili in fondo alla graduatoria le auto a metano (0,1%). In leggero calo le ibride, che hanno perso 4,8 punti di quota (34,2%) con il 9,0% per le full hybrid e il 25,2% per le mild hybrid. In netto miglioramento le elettriche che crescono al 5% di quota, scavalcando le plug-in hybrid che invece non vanno oltre il 4,1%. In ogni caso, questa piccola impennata non serve all'Italia per migliorare come riferimento europeo nel campo delle BEV, dove resta all'ultimo posto dei cinque mercati più grandi.

La classifica delle auto più vendute ad agosto

Non fa più notizia trovare al primo posto la Fiat Panda, che si conferma anche ad agosto la prima scelta degli italiani. Torna al secondo gradino del podio la Lancia Ypsilon, dopo averlo lasciato alla Dacia Sandero (adesso terza) a luglio. Ritorna in quota la Fiat 500 che si piazza in quarta posizione. La top ten:

Fiat Panda (4.314 unità) Lancia Ypsilon (2.490) Dacia Sandero (2.303) Fiat 500 (2.272) Citroen C3 (1.992) Peugeot 208 (1.746) Dacia Duster (1.741) Ford Puma (1.526) Renault Capture (1.471) Toyota Yaris (1.461)

Le auto ibride più vendute

Le ibride più gettonate ad agosto in Italia sono la Fiat Panda, la Lancia Ypsilon e la Fiat 500, con quest'ultima che scavalca la Ford Puma.

Fiat Panda (3.700) Lancia Ypsilon (2.178) Fiat 500 (2.131) Ford Puma (1.510) Toyota Yaris Cross (1.338) Toyota Yaris (1.291) Nissan Qashqai (1.224) Kia Sportage (1.018) Nissan X-Trail (594) Renault Captur (506)

Le auto plug-in più vendute

Le plug-in restano una scelta di pochi, ma fra queste spunta su tutte le altre la Ford Kuga, seguita dalla Cupra Formentor e dalla Audi Q5.

Ford Kuga (467) Cupra Formentor (319) Audi Q5 (199) Renault Captur (155) BMW X3 (148) Audi Q3 (140) BMW X1 (138) Jeep Compass (137) Jeep Renegade (99) Alfa Romeo Tonale (94)

Le auto elettriche più vendute

Le elettriche crescono leggermente nel gradimento degli automobilisti italiani ad agosto 2023, con il marchio Tesla che è quello più competitivo, con Renault e Fiat che osservano a distanza.

Tesla Model 3 (1.192) Tesla Model Y (931) Renault Megane (172) Fiat 500 (135) smart fortwo (129) Audi Q4 (114) Dacia Spring (108) Ford Mustang Mach-E (106) BMW iX1 (90) Hyundai Kona (74)

Le vetture a benzina più vendute

Tra le auto a benzina emerge al primo posto la Citroen C3, che ha la meglio sulla "cugina" Peugeot 208. Segue la MG ZS al terzo posto, dopo essere stata al quarto posto nello scorso luglio.

Citroen C3 (1.638) Peugeot 208 (1.477) MG ZS (1.302) Toyota Aygo X (1.211) Volkswagen T-Cross (1.196) Jeep Avenger (1.062) Volkswagen Polo (990) Hyundai i10 (863) Opel Corsa (849) Volkswagen T-Roc (784)

Le vetture a gasolio più vendute

Nei primi tre posti ci sono tre auto a ruote alte: Audi Q3, Fiat 500X e Peugeot 2008. Il diesel resiste anche grazie a queste proposte.

Audi Q3 (706) Fiat 500X (661) Peugeot 2008 (589) Jeep Compass (580) Volkswagen Tiguan (579) Dacia Duster (528) Jeep Renegade (497) Mercedes GLA (475) Fiat Tipo (463) Volkswagen T-Roc (458)

Le auto a GPL più vendute

Il GPL possiede una schiera di sostenitori e ad agosto i risultati sono stati buoni, con una quota di immatricolazioni accresciuta. Il Gruppo Renault domina la scena con due vetture della sua galassia nei primi tre posti.

Dacia Sandero (1.526) Dacia Duster (1.109) DR 3.0 (725) Renault Captur (593) DR 6.0 (592) Fiat Panda (443) Renault Clio (345) DR 4.0 (316) Lancia Ypsilon (312) DR 5.0 (281)

Le auto a metano più vendute

Il metano è ai minimi storici per immatricolazioni e anche in questo agosto si contano pochissime unità immesse sulle strade italiane.