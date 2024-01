Le auto più vendute a dicembre 2023: la classifica

Il mese di dicembre 2023 ha seguito il trend di tutto il resto dell'anno, confermandosi con un saldo positivo. Sono state, infatti, ben 111.136 le nuove immatricolazioni, sottolineando un aumento del +5,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. I dodici mesi complessivi del 2023 si sono conclusi con un totale di 1.566.448 nuove unità immatricolate, che corrispondono a un incremento del +19% rispetto al 2022. Resta il fatto che, se il confronto viene effettuato con il 2019, l'ultimo anno prima della pandemia, il piatto piange con un -18,3%. Il giro d'affari dell'automotive non è ancora tornato a pieno regime.

Aumentano le elettriche, calano le plug-in

A dicembre si registra uno squillo da parte delle auto a benzina, che hanno segnato un aumento del +24,5%, rappresentando il 30,4% delle vendite totali, mentre le auto a diesel sono state costrette a un passo indietro del -20,4%, costituendo il 15,3% delle vendite. Il GPL nell'ultimo mese del 2023 ha rappresentato il +20% delle preferenze con una quota di mercato del 9,1%, mentre per il metano continua il momento negativo con il suo 0,1% di quota. Tre le motorizzazioni più vendute ci sono anche le ibride (mild e full) che hanno mostrato un incremento del +7% nel mese di dicembre, conquistando il 35% delle quote. Infine, scatto in avanti a dicembre per le auto elettriche (+49%) con una quota complessiva che sale al 4,2% rispetto al 3,7% del 2022. In difficoltà, invece, le ibride plug-in che hanno mostrato una diminuzione a dicembre (-18%) e una quota totale al 4,4% rispetto al 5,1% del 2022.

Le auto più vendute a dicembre 2023

FIAT PANDA (6.992) VOLKSWAGEN T-ROC (3.490) RENAULT CAPTUR (3.198) LANCIA YPSILON (3.006) RENAULT CLIO (2.755) CITROEN C3 (2.717) MG ZS (2.583) TOYOTA YARIS CROSS (2.572) DACIA SANDERO (2.261) PEUGEOT 2008 (2.259)

Le auto a benzina più vendute

MG ZS 2.570 VOLKSWAGEN T-ROC 2.321 CITROEN C3 2.157 VOLKSWAGEN POLO 1.802 VOLKSWAGEN T-CROSS 1.775 JEEP AVENGER 1.439 PEUGEOT 208 1.274 TOYOTA AYGO X 1.217 PEUGEOT 2008 1.211 RENAULT CLIO 1.085

Le auto diesel più vendute

FIAT 500X 1.189 VOLKSWAGEN T-ROC 1.169 PEUGEOT 2008 985 VOLKSWAGEN TIGUAN 980 MERCEDES GLA 795 JEEP RENEGADE 638 BMW X1 633 CITROEN C3 560 JEEP COMPASS 551 PEUGEOT 3008 471

Le auto GPL più vendute

RENAULT CAPTUR 1.888 DACIA SANDERO 1.686 DACIA DUSTER 1.094 RENAULT CLIO 835 DR DR 4.0 737 DR DR 5.0 588 FIAT PANDA 445 DR DR 3.0 298 LANCIA YPSILON 292 EVO EVO 5 291

Le auto a metano più vendute

VOLKSWAGEN POLO 139 AUDI A3 40 20 SKODA KAMIQ 27 VOLKSWAGEN GOLF 5 SEAT IBIZA 2 SEAT ARONA 1

Le ibride più vendute

FIAT PANDA 6.403 LANCIA YPSILON 2.714 2.231 TOYOTA YARIS CROSS 2.572 FORD PUMA 2.234 NISSAN QASHQAI 2.066 TOYOTA YARIS 1.595 KIA SPORTAGE 1.141 RENAULT AUSTRAL 833 FIAT 500 801 RENAULT CAPTUR 792

Le plug-in più vendute

CUPRA FORMENTOR 513 FORD KUGA 461 MERCEDES GLA 278 MERCEDES GLC 209 JEEP COMPASS 163 AUDI Q3 160 BMW X1 158 26 MERCEDES CLASSE A 141 MERCEDES GLE COUPE 131 CUPRA LEON 113

Le elettriche più vendute