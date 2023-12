Le auto più vendute a novembre 2023: la classifica

Il mercato dell'auto in Italia è in buona salute. A novembre sono state immatricolate nel Bel Paese 139.278 vetture, che facendo un paragone con lo stesso periodo dell'anno scorso vale una crescita del 16,2%. I primi undici mesi del 2023 hanno registrato 1.455.271 immatricolazioni, un +20,1% rispetto all'anno solare 2022 che si era fermato a 1.211.808. Certo, nonostante l'entusiasmo e la legittima felicità rispetto a questi numeri, bisogna anche considerare che l'industria delle quattro ruote non è più riuscita ad acciuffare il giro di affari antecedente alla pandemia. Rispetto al gennaio-novembre 2019, sono state vendute oltre 321.000 auto in meno (-18,1%).

Le auto ibride dominano la scena

Le auto ibride continuano la loro cavalcata nel panorama automobilistico nostrano e anche a novembre 2023 si confermano le più gettonate, con una quota di mercato che cresce di altri 4,2 punti, sfiorando il 38%. Andando nello specifico, vediamo che le full hybrid si fermano all'11,4% e le mild al 26,5%. Non si può dire lo stesso per le elttriche, che comunque nello scorso mese hanno avuto un accrescimento di quota dell'1,4% , arrivando al 5,6% di share. In calo, invece le ibride plug-in.

Le vetture endotermiche a benzina sono rimaste stabili, guadagnando un +0,9% che le ha portate al 27,8% di quota, 28,1% nel cumulato (+0,5 p.p.). Le diesel hanno ceduto il 3,4% piazzandosi al 14,7% di share nel mese e al 17,9% negli 11 mesi. Infine, le auto a GPL sono scese dell'1,5% fermandosi al 9,7% di quota a novembre e al 9,1% in gennaio-novembre. Quelle a metano sono sostanzialmente ininfluenti.

Le più vendute a novembre 2023

Fiat Panda (11.237) Dacia Sandero (4.865) Lancia Ypsilon (4.002) Jeep Avenger (3.289) Toyota Yaris Cross (3.182) Dacia Duster (3.117) Ford Puma (2.970) Citroen C3 (2.931) Nissan Qashqai (2.902) Toyota Aygo X (2.584)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (10.424) Lancia Ypsilon (3.417) Toyota Yaris Cross (3.182) Ford Puma (2.947) Nissan Qashqai (2.902) Kia Sportage (1.582) Toyota Yaris (1.460) Toyota CH-R (1.259) Suzuki Ignis (1.218) Renault Austral (1.164)

Le plug-in più vendute

Jeep Compass (530) Cupra Formentor (416) Audi Q3 (406) Ford Kuga (360) Audi Q5 (304) BMW X1 (286) Mercedes GLA (211) Link & Co 01 (180) Audi A3 (176) Mercedes Classe A (167)

Le elettriche più vendute

Tesla Model 3 (1.956) Tesla Model Y (703) Dacia Spring (509) Fiat 500 (422) smart fortwo (422) Jeep Avenger (246) MG MG4 (216) Audi Q4 (202) smart #1 (177) BMW iX1 (167)

Le auto a benzina più vendute

Jeep Avenger (3.043) Toyota Aygo X (2.584) Citroen C3 (2.554) MG ZS (2.329) Volkswagen T-Cross (2.119) Peugeot 208 (1.592) Dacia Sandero (1.541) Volkswagen T-Roc (1.502) Opel Corsa (1.473) Volkswagen Polo (1.390)

Le diesel più vendute

Fiat 500X (1.110) Mercedes GLA (963) Volkswagen Tiguan (943) Peugeot 3008 (939) Alfa Romeo Tonale (938) Peugeot 2008 (904) BMW X1 (888) Volkswagen T-Roc (739) Alfa Romeo Stelvio (665) Skoda Octavia (633)

Le auto a GPL più vendute

Dacia Sandero (3.324) Dacia Duster (2.357) Renault Captur (1.228) DR 4.0 (1.152) Renault Clio (611) Lancia Ypsilon (585) Fiat Panda (570) Dacia Jogger (530) DR 5.0 (483) EVO 5 (386)

Le auto a metano più vendute