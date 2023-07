Auto più vendute a giugno 2023: la classifica

Il mese di giugno 2023 per il mercato dell'auto in Italia si conferma positivo, seguendo il trend aperto a gennaio. Le immatricolazioni totali nel Bel Paese nel sesto mese sono state di 138.927 immatricolazioni, che equivalgono a una crescita complessiva del +9,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando furono vendute 127.232 unità. Nel primo semestre di quest'anno le immatricolazioni ammontano a 841.343 unità, con un incremento del +23,0% e con 157.000 auto in più rispetto alle 684.262 del primo semestre 2022, ma con ben 242.000 vetture in meno, e una flessione del 22,3%, rispetto allo stesso semestre del 2019, primo anno pre Covid.

Crescono le BEV e le ECV

Da segnalare in questo mese l'aumento, seppur non estremo, della quota di ECV: grazie alla migliorata disponibilità di prodotto e alle pratiche commerciali di fine trimestre, le BEV salgono al 4,4% e le plug-in al 5,4%, per una quota complessiva delle ECV che sale al 9,8%. I modelli a benzina, invece, si fermano al 28,5% delle preferenze, mentre il diesel tocca il 18,5% delle scelte. Il GPL si colloca all’8,5% e il metano si arresta ancora attorno allo 0,1%. Infine, le ibride HEV rappresentano il 34,8% delle preferenze, con un 9,8% per le “full” hybrid e 25,0% per le “mild” hybrid.

Le auto più vendute di giugno

La dominatrice della classifica è sempre la Fiat Panda che ha retto al primo posto anche a giugno con con 6.849 unità, mentre al secondo posto resta anche questo mese la rinnovata Dacia Sandero con 4.551 esemplari venduti. Sul terzo gradino del podio si colloca l'eterna Lancia Ypsilon con 4.345 immatricolazioni. Di seguito la top ten:

Fiat Panda (6.849) Dacia Sandero (4.551) Lancia Ypsilon (4.345) Ford Puma (3.191) Toyota Yaris Cross (2.943) Volkswagen T-Roc (2.836) Renault Capture (2.823) Fiat 500X (2.784) Dacia Duster (2.570) MG ZS (2.381)

Le auto più ibride più vendute

Le ibride più gettonate a giugno nel Bel Paese sono ancora la Fiat Panda, la Lancia Ypsilon e la Ford Puma.

Fiat Panda (5.899) Lancia Ypsilon (3.844) Ford Puma (3.168) Toyota Yaris Cross (2.934) Nissan Qashqai (2.017) Toyota Yaris (1.936) Fiat 500 (1.767) Kia Sportage (1.640) Renault Austral (1.426) Hyundai Tucson (1.179)

Le auto plug-in più vendute

Le plug-in rimangono sempre una scelta di nicchia, ma fra queste spunta prima di tutte le altre la Jeep Compass, seguita dalla Peugeot 3008 e dalla Ford Kuga.

Jeep Compass (1031) Peugeot 3008 (676) Ford Kuga (524) Jeep Renegade (508) Lynk & Co. 01 (323) Cupra Formentor (320) Opel Grandland X (298) Volvo XC40 (276) Alfa Romeo Tonale (270) Volvo XC60 (264)

Le auto elettriche più vendute

Le elettriche salgono leggermente nel gradimento degli italiani a giugno 2023, mentre il marchio Tesla è quello più competitivo.

Tesla Model 3 (1010) Tesla Model Y (667) Fiat 500 (452) smart fortwo (350) Opel Corsa (305) Renault Twingo (303) Jeep Avenger (285) Peugeot 208 (192) MG MG4 (165) Renault Megane (139)

Le vetture a benzina più vendute

Tra le auto a benzina spicca al primo posto la nuova MG ZS, che stacca la Volkswagen Polo. Segue la Jeep Avenger al terzo posto, dopo essere stata la più gradita di maggio.

MG ZS (2351) Volkswagen Polo (1.915) Jeep Avenger (1.889) Dacia Sandero (1.776) Volkswagen T-Roc (1.748) Citroen C3 (1.746) Volkswagen T-Cross (1.607) Peugeot 2008 (1.602) Peugeot 208 (1.503) Hyundai i10 (1.205)

Le vetture diesel più vendute

Nei primi tre posti ci sono tre auto a ruote alte: Fiat 500X, Peugeot 3008 e Volkswagen Tiguan. Il diesel è ancora vivo anche grazie a queste proposte.

Fiat 500X (1.421) Peugeot 3008 (1.284) Volkswagen Tiguan (1.180) Volkswagen T-Roc (1.088) Audi Q3 (1.025) Alfa Romeo Tonale (998) Fiat Tipo (793) Jeep Renegade (771) Citroen C5 Aircross (725) Skoda Octavia (697)

Le auto a GPL più vendute

Il GPL ha ancora una schiera di sostenitori e a giugno ha portato avanti la propria quota di immatricolazioni. Il Gruppo Renault domina la scena con tre vetture della sua galassia nei primi tre posti.

Dacia Sandero (2.775) Dacia Duster (1.764) Renault Captur (1.189) Fiat Panda (854) DR 4.0 (505) Dacia Jogger (489) Evo Evo 3 (484) DR 5.0 (465) Lancia Ypsilon (461) Renault Clio (374)

Le vetture a metano più vendute

Il metano è ai minimi storici per immatricolazioni e anche in questo giugno il piatto piange, con pochissime unità immesse sulle strade italiane.