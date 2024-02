Le auto più vendute in Italia a gennaio 2024: la classifica

Il mercato dell'auto, in Italia, apre il 2024 con un gennaio positivo, grazie a 141.946 nuove immatricolazioni, che valgono un 10,6% in più rispetto alle 128.329 dello stesso mese dell'anno precedente. L'Unrae, l'ente predisposto ad analizzare il flusso del mercato automotive nostrano, ipotizza un annata da 1.600.000 immatricolazioni, circa 34.000 unità in più del 2023. La crescita complessiva varrebbe sarebbe del 2,1%, comunque lontana dai numeri registrati ai tempi dell'ultimo anno pre pandemia, il 2019.

La benzina non perde colpi

A gennaio bisogna registrare un ritorno in auge della benzina, alimentazione che ha recuperato quasi 4 punti di quota mercato, salendo al 30,3%, mentre le diesel calano al 15,8%, perdendo 3,2 punti percentuali. Discreta la perfomance delle auto a GPL, che hanno recuperato un mezzo punto, agguantando il 10,8% di quote, mentre quelle a metano sono rimaste stabilmente in fondo con un marginale 0,2%.

Le vetture ibride raggiungono la soglia del 38,0% di quote mercato, con un 10,5% per le full hybrid e un 27,5% per le mild hybrid. Non benissimo il risultato delle elettriche, ferme al 2,1% di quota, e delle plug-in che hanno perso quasi due punti, scendendo al 2,8% del totale mercato. Nel complesso le ECV sono rimaste al di sotto del 5% delle quote.

Le più vendute a gennaio 2024

Fiat Panda (11.149) Dacia Sandero (6.617) Citroen C3 (4.697) Jeep Avenger (4.389) Lancia Ypsilon (3.910) Toyota Yaris Cross (3.788) Peugeot 2008 (3.289) Volkswagen T-Roc (3.258) Peugeot 208 (3.059) Dacia Duster (3.016)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (10.305) Toyota Yaris Cross (3.788) Lancia Ypsilon (3.397) Ford Puma (2.824) Nissan Qasqhai (2.109) Fiat 500 (1.859) Toyota Yaris (1.636) Kia Sportage (1.565) Toyota C-HR (1.274) Suzuki Vitara (1.080)

Le plug-in più vendute

Audi Q3 (342) BMW X1 (266) Audi Q5 (255) Audi A3 (181) Cupra Formentor (179) BMW X3 (169) Jeep Compass (168) Ford Kuga (166) Mercedes GLC (138) Jeep Renegade (133)

Le elettriche più vendute

Jeep Avenger (327) Tesla Model Y (306) Fiat 500 (234) Dacia Spring (174) smart fortwo (151) Peugeot 208 (119) Tesla Model 3 (84) smart #1 (83) BMW iX1 (75) Audi Q4 (75)

Le auto a benzina più vendute

Jeep Avenger (4.062) Citroen C3 (4.054) Peugeot 208 (2.743) Volkswagen T-Roc (2.457) MG ZS (2.320) Opel Corsa (2.198) Peugeot 2008 (1.979) Dacia Sandero (1.484) Volkswagen Polo (1.463) Opel Mokka (1.462)

Le diesel più vendute

Fiat 500X (1.272) Peugeot 2008 (1.267) Jeep Compass (947) Volkswagen Tiguan (904) Dacia Duster (852) Alfa Romeo Tonale (843) Audi A3 (825) Audi Q3 (802) Volkswagen T-Roc (801) Mercedes GLA (782)

Le auto a GPL più vendute

Dacia Sandero (5.132) Dacia Duster (2.003) Renault Captur (1.566) Renault Clio (1.035) DR 5.0 (831) Dacia Jogger (642) Fiat Panda (537) DR 4.0 (521) Lancia Ypsilon (513) DR 6.0 (411)

Le auto a metano più vendute