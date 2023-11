Le auto più vendute a ottobre 2023: la classifica

Continua il periodo positivo del mercato dell'auto in Italia, che a ottobre 2023 registra 139.052 nuove immatricolazioni, che corrispondono a una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022. Se invece si considerano i primi dieci mesi dell'anno corrente, le immatricolazioni nel Bel Paese raggiungono quota 1.315.964 unità, ben 224.000 esemplari in più del gennaio-ottobre targato 2022. Tuttavia, questi dati ottimistici si scontrano con il 2019, ultimo periodo di riferimento prima della pandemia: -19% e 340.000 immatricolazioni in meno.

Alimentazioni, cresce il GPL

Non sorprende la permanenza della benzina (27,5%) come alimentazione regina degli italiani, né stupisce la lenta decadenza del gasolio (15,2%). Va invece controcorrente il GPL, che a ottobre raggiunge il 10% delle quote di mercato e scala leggermente la graduatoria del gradimento. Vanno a gonfie vele le ibride che toccano quota 39%: le mild hybrid salgono al 27,5%, scortate dalle full hybrid all'11,5%. In leggera crescita le auto elettriche al 4,1%, mentre calano le ibride plug-in, ancora al 4,1%, al pari delle BEV. Il metano si conferma fanalino di coda con numeri ridotti all'osso (0,1%).

La classifica delle auto più vendute a ottobre 2023

Fiat Panda (11.030) Dacia Sandero (5.312) Lancia Ypsilon (4.226) Jeep Avenger (3.514) Toyota Yaris Cross (3.513) Citroen C3 (3.352) Renault Captur (3.135) Ford Puma (2.561) Fiat 500X (2.425) Renault Clio (2.394)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (9.979) Toyota Yaris Cross (3.513) Lancia Ypsilon (3.501) Ford Puma (2.548) Fiat 500 (1.832) Nissan Qashqai (1.657) Suzuki Ignis (1.588) Toyota Yaris (1.532) Kia Sportage (1.528) Renault Captur (1.113)

Le auto plug-in più vendute

Cupra Formentor (490) Audi Q3 (414) Ford Kuga (413) Audi Q5 (299) Porsche Cayenne (282) Jeep Compass (259) BMW X1 (240) Mercedes Classe A (181) Jeep Renegade (171) Alfa Romeo Tonale (160)

Le elettriche più vendute

Tesla Model 3 (537) smart fortwo (513) Tesla Model Y (349) Fiat 500 (291) Volkswagen ID.3 (242) BMW iX1 (233) Peugeot 208 (232) Dacia Spring (231) Ford Mustang Much-E (221) Audi Q4 (189)

Le auto a benzina più vendute

Jeep Avenger (3.326) Citroen C3 (2.783) MG ZS (2.307) Volkswagen T-Cross (2.110) Volkswagen Polo (1.897) Peugeot 208 (1.806) Toyota Aygo X (1.758) Volkswagen T-Roc (1.389) Dacia Sandero (1.367) Opel Corsa (1.364)

Le auto a gasolio più vendute

Fiat 500X (1.567) Volkswagen Tiguan (1.047) Volkswagen T-Roc (992) Jeep Renegade (939) Mercedes GLA (805) Peugeot 2008 (798) Alfa Romeo Tonale (743) Alfa Romeo Stelvio (713) Jeepompass (696) Audi A3 (683)

Le GPL più vendute

Dacia Sandero (3.945) Dacia Duster (1.844) Renault Captur (1.666) Fiat Panda (818) Renault Clio (817) Lancia Ypsilon (725) EVO5 (459) Dacia Jogger (385) DR 5.0 (343) Kia Stonic (341)

Le auto a metano più vendute