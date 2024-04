Le auto simbolo di Paolo Pininfarina: dalla Ferrari Sergio alla Pininfarina Battista

Paolo Pininfarina è morto all'età di 65 anni, dopo la lotta con una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'imprenditore nato a Torino il 28 agosto del 1968, era salito al timone dell'azienda di famiglia dopo un altro lutto, quello del fratello Andrea, scomparso a seguito di un incidente in scooter. A quel punto, Paolo che ricopriva l'incarico di vice Presidente a partire dal 2006, divenne il Presidente. La sua lungimiranza, la sua attenzione a diversi settore, aveva traghettato la Pininfirina verso molteplici dimensioni, anche se l'automobile non fu mai trascurata o messa da parte. Dunque, vediamo quali sono i simboli a quattro ruote dell'era di Paolo Pininfarina.

Ferrari Sergio

Il nome è un omaggio al compianto padre, Sergio Pininfarina, che tanto grande aveva reso l'azienda di famiglia. Il senatore a vita scompave nel 2012, e il figlio Paolo ebbe l'ardire di dedicargli un'auto davvero speciale al Salone di Ginevra del 2013: la Ferrari Sergio. Nata sulla piattaforma della contemporanea Ferrari 458, questo unico esemplare traeva ispirazione dalla grande storia del Cavallino Rampante e della Pininfarina, che insieme hanno scolpito alcune delle auto più leggendarie di ogni epoca. La Sergio è una barchetta che strizza l'occhio alle auto da corsa degli anni '70, con le sue linee scolpite e affusolte, nelle quali si nota una determinata voglia di impressionare a livello aerodinamico. Sotto alla bella carrozzeria di nasconde un motore V8 da 4.5 litri con una potenza di 570 CV. Tecnicamente, rispetto alla versione stradale dalla quale deriva, la Ferrari Sergio presenta una rigidità torsionale aumentata e un peso ridotto di circa 150 kg. La velocità massima è di 320 km/h, mentro lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi.

Pininfarina Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo

La Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo è una hypercar che proviene da un'intuizione di Paolo Pininfarina e dell’ex campione di Formula 1, merson Fittipaldi. La carrozzeria è ovviamente quella di una filante coupé e le prestazioni sono decisamente elevate, grazie al motore V8 da 4,8 litri, ad aspirazione naturale, curato dalla tedesca HWA. Quest'ultima è una casa produttrice di auto da corsa, responsabile anche di cambio, sospensioni e sistema frenante. Nonostante l'aspetto, le caratteristiche di guida sono però rilassate, tanto da consentire anche a piloti senza esperienza di controllare senza problemi la vettura. Durante le fasi di elaborazione della EF7, Fittipaldi ha chiesto che l'auto avesse la silhouette di un feroce squalo. La Pininfarina ci mise del suo per accontentare il campione brasiliano, tirando fuori dal cilindro un frontale slanciato e un posteriore largo. Il colpo d'occhio è garantito, la EF7 è un pescecane da pista. Tra le tante soluzioni innovative scelte per questa vettura, ci sono il frontale sagomato come un alettone, la gestione del flusso dell’aria sotto il fondo della vettura e il grande alettone posteriore integrato. Questa speciale supercar è sbarcata anche sul famoso videogame "Gran Turismo".

Automobili Pininfarina Battista

Questa è l'ultima vettura progettata dal compianto Paolo Pininfarina. La Battista è un omaggio al nonno, fondatore della storica azienda piemontese. Questa hypercar è stata presentata al Salone di Ginevra del 2019 che ha lasciato tutti di stucco per i 1.900 cavalli di potenza e i 2.340 Nm di coppia. Le prestazioni sono da sogno: 0-100 km/h in 1,86 secondi, meno di 5 secondi per arrivare a 200 km/h e meno di 13 secondi per toccare i 300 km/h. La velocità massima è di 350 km/h. Un ultimo sogno, che ha lasciato il segno nel panorama internazionale.

La tiratura è limitata a 150 esemplari.