Auto "anziane", quante sono in Italia e quanto "costano"

In questi ultimi anni nel nostro Paese, anche per via dei numeri poco incoraggianti delle immatricolazioni, si è venuto a verificare un deciso aumento dell'anzianità del parco auto, tale da raggiungere mediamente quota 12 anni e 2 mesi: questo il dato sottolineato da Aci in un recente studio.

Se tra 2011 e 2021 il numero delle vetture circolanti in Italia si è innalzato da 37,1 milioni a 39,8 milioni (con un incremento, pertanto del 7,2%), è vero anche che la fascia che ha maggiormente contribuito a far crescere questo numero è stata quella composta da auto con più di 15 anni di vita. Questa tipologia di veicoli è cresciuta esponenzialmente (+ 105,1%), passando da 7,2 milioni a ben 14,7 milioni di unità. Per contro, invece, sono crollate le percentuali di auto più "giovani": quelle di età inferiore ai 5 anni sono calate del 15% (da 10.689.004 nel 2011 a 9.089.389 nel 2021), quelle di età compresa tra 5 e 10 anni del 33,7% (da 10.930.964 a 9.993.858 unità).

Le vetture con oltre 15 anni di vita spesso e volentieri possono comportare, per i proprietari, delle spese superiori, non solo per quanto concerne la manutenzione e le eventuali riparazioni, ma anche in termini di costi della Rc Auto. L'analisi è stata effettuata da Segugio.it, che ha cercato di evidenziare di quali risparmi si possa beneficiare nel passaggio da un'auto vecchia a una nuova. Secondo il portale che si occupa di assicurazioni, per una vettura immatricolata tra 2003 e 2007 la spesa media si aggira intorno ai 416,20 euro: se questa venisse sostituita invece da un veicolo immatricolato tra 2018 e 2022, il premio medio diminuirebbe fino a toccare quota 348,50 euro, con un risparmio del 20%.

Un altro dato interessante da analizzare è quello relativo alla distribuzione geografica del fenomeno in esame. Il grande numero di vetture di età superiore ai 15 anni si registra, è vero, un po' ovunque lungo lo Stivale: ciò nonostante, è possibile notare qualche disomogeneità di fondo.

La media nazionale di questi veicoli, rispetto alla totalità di quelli circolanti, è attualmente del 36,9%. A mostrare una netta flessione del dato percentuale sono la Valle D'Aosta (dove tali mezzi restano al 12,1%) e il Trentino-Alto Adige (14,9%). Più bassa anche la percentuale registrata in Toscana (ferma al 27,9%), in Lombardia (28,3%) e in Emilia Romagna (29,9%). Ad innalzare la media nazionale contribuiscono invece in modo particolare la Calabria (ben il 53% dei mezzi circolanti ha più di 15 anni di vita), la Sicilia (al 52,1%) e la Campania (che registra un 51,6%).