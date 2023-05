Automotive Dealer Day sta per aprire i battenti: cosa prevede il programma

L'Automotive Dealer Day, in programma a Verona dal 16 al 18 maggio, si prepara ad aprire i battenti per la sua ventunesima edizione, e annuncia il programma dell'evento e i partecipanti: "19 brand auto e moto, con 11 brand point presenti in area business, e più di 90 aziende del settore hanno confermato la loro presenza".

A disposizione dei partecipanti, per comprendere tutte le esigenze e le novità strategiche e tecnologiche del settore, anche i risultati delle analisi qualitative che gli esperti di Quintegia sviluppano all'interno del proprio Centro di elaborazione dati. Ecco gli appuntamenti più importanti del calendario, consultabile online a questo indirizzo.

Reset

Il progetto Reset andrà in scena per il quarto anni: realizzato in collaborazione con Findomestic Banca, esso mira ad approfondire i componenti Esg (Environmental – ambientale, Social – sociale e Governance – gestione aziendale).

Punto focale dell'edizione di quest'anno sarà la sostenibilità ambientale, e "per la prima volta verrà presentata una mappatura in chiave di criteri Esg dei dealer italiani effettuata da Quintegia" . I risultati di questa analisi qualitativa verranno illustrati nella sessione "Sfide - Strategie in evoluzione per il nuovo contesto", il prossimo mercoledì 17 maggio dalle ore 8:45 in Sala Blu.

Startup Generation Award 2023

L'Area Startup fungerà da catalizzatore di "tutte quelle realtà innovative che vogliano una vetrina al cospetto dei maggiori player del settore automotive" . Alla migliore startup sarà conferito lo "Startup Generation Award 2023", sviluppato da Quintegia in collaborazione con Subito, il prossimo giovedì 18 maggio alle ore 09:00 durante la sessione "Innovazione – Alzare l’asticella all’avanguardia dell’innovazione", in programma in Sala Blu.

Internet sales award 2023

Confermata anche "Internet Sales Award", iniziativa sostenuta da AutoScout24 in collaborazione con Quintegia finalizzata a individuare il "Best digital dealer". Il rivenditore o concessionario che mostrerà di aver saputo gestire al meglio e in modo performante la propria presenza online, tanto attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito aziendale quanto tramite l'uso di un'efficace strategia digitale nei principali canali di comunicazione, riceverà il premio il prossimo giovedì 18 maggio alle ore 12:00 nel workshop "Evolvere - Evolvere dentro e fuori gli schemi", in programma in Sala Blu.

Social Night Event

Torna anche nella ventunesima edizione il "Social night event". Automotive Dealer Day 2023 "si aprirà ufficialmente martedì 16 maggio dalle 19:30 con Futurista, la Welcome Night di Quintegia, una serata esclusiva con ingresso solo su invito sponsorizzata dal Gruppo Koelliker" .