Autopromotec 2025: edizione record per i 60 anni della fiera dell’aftermarket

Dal 21 al 24 maggio BolognaFiere ha ospitato la 30esima edizione di Autopromotec, l’evento internazionale di riferimento per l’aftermarket automobilistico. L’edizione 2025 ha coinciso con il 60esimo anniversario della manifestazione, celebrato con numeri eccezionali: oltre 1.600 espositori, più di 120.000 visitatori da tutto il mondo, dalle Maldive alla Polinesia, e 165.000 metri quadrati di area espositiva completamente occupati.

Fondata nel 1965 come mostra dedicata alle attrezzature per officina, Autopromotec ha raccontato sessant’anni di evoluzione tecnica e industriale. Nata come manifestazione dedicata ai "pezzi di ferro", con il tempo si è evoluta, arrivando ad ospitare tematiche che riguardano anche l'intelligenza artificiale e la conseguente manutenzione predittiva.

Durante l’edizione appena conclusa, la filiera della manutenzione e della riparazione è stata al centro dell’attenzione per il ruolo fondamentale che ricopre nella mobilità quotidiana, nella sicurezza stradale e nell’economia circolare.

L’Italia ha confermato la sua leadership nel settore grazie a un tessuto imprenditoriale composto da aziende altamente specializzate, capaci di coniugare innovazione tecnologica e qualità costruttiva.

Autopromotec 2025 ha rilanciato la visione globale del settore

Più di una fiera, la manifestazione dedicato all'aftermarket automotive si è rivelato un hub internazionale di confronto strategico e aggiornamento professionale.

L’edizione 2025 ha offerto:

conferenze e tavole rotonde con esperti di rilievo internazionale;

aree tematiche su elettrificazione, guida autonoma, sostenibilità e digitalizzazione;

spazi dedicati a start-up innovative e soluzioni software per officine;

programmi formativi per la crescita tecnica degli operatori del settore.

L’ingresso gratuito previa registrazione e la navetta dalla Stazione Centrale di Bologna hanno facilitato l’accesso a un evento che ha confermato la centralità di Bologna nel panorama automotive globale.