"Belle sotto le stelle". Tutto pronto per il concorso d'Eleganza Borgo Marchetto 2024

Torna il Concorso d’Eleganza Borgo Machetto 2024. La seconda edizione prende il nome di “Belle sotto le stelle!” e viene dedicata alle spider più iconiche prodotte tra il 1920 e il 1980. Le porte dell'evento saranno aperte al pubblico che potrà accedere gratuitamente sabato 1° giugno 2024 dalle 11 alle 19 e domenica 2 giugno 2024 dalle 9.30 alle 14. Ecco tutte le informazioni.

Le protagoniste

Le protagoniste saranno le affascinanti spider prodotte dalle diverse case automobilistiche tra il 1920 e il 1980. Questi capolavori su quattro ruote sfileranno nella giornata di domenica, offrendo uno spettacolo affascinante per tutti i presenti. Il sabato, invece, appassionati e curiosi avranno l'opportunità di ammirarle da vicino all'interno della location, esplorando ogni dettaglio di queste auto storiche e affascinanti. Il pubblico avrà un ruolo attivo nella manifestazione, poiché sarà invitato a scegliere e votare la decappottabile più bella tra quelle esposte utilizzando un Qrcode. Tuttavia, il premio più prestigioso sarà assegnato da una giuria di esperti, che selezionerà le migliori spider presenti all'evento. Questo riconoscimento, basato su un'analisi approfondita e competente, rappresenterà il culmine del concorso e un grande onore per i vincitori.

Il borgo

Il borgo è un luogo immerso nella natura che non sacrifica comfort e relax. Dopo una ristrutturazione meticolosa, si presenta come una location unica nel suo genere. Le sue ampie sale meeting sono ideali per conferenze e incontri, mentre la piscina esterna stagionale offre un rifugio rinfrescante durante i mesi estivi. Il grande campo da golf è perfetto per gli appassionati del green, e il ristorante con veranda permette di gustare deliziosi pasti con una vista spettacolare sul verde circostante. Tutto è pensato per creare un ambiente dove la natura si sposa armoniosamente con i servizi di alta qualità. Anche quest'anno, il borgo ospiterà la cena sotto le stelle, un evento imperdibile per i partecipanti e gli sponsor. La splendida cornice naturale del borgo e un intrattenimento unico renderanno la serata indimenticabile. La mattina di domenica sarà dedicata alla sfilata di tutti gli esemplari, offrendo ai presenti l'emozione di vedere da vicino le partecipanti.

Le premiazioni delle vincitrici aggiungeranno un tocco di eccitazione all'evento. Come in ogni, i giudici faranno analisi dettagliate per decretare la Best in Show e le cinque vincitrici di ogni categoria, assicurando che solo i migliori vengano premiati.