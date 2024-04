BikeUP, alla scoperta delle E-Bike a Bergamo

BikeUP - Electric Bicycle Power Festival, il primo evento globale dedicato alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera, festeggia il suo decimo anniversario nel 2024. Nato nel 2014 a Lecco, il festival si espande ora verso nuovi orizzonti e approda a Bergamo con 80 brand esposti dal 12 al 14 aprile. Ecco tutte le novità dell’evento.

I numeri

Lo scorso anno BikeUP ha registrato il record di espositori, con 156 stand e 70.000 visitatori nell'arco delle 6 giornate. La tradizionale formula distintiva di BikeUP trasforma l'evento in un autentico festival: numerose occasioni per sperimentare le biciclette elettriche. A Bergamo e Torino, gli interessati possono partecipare gratuitamente a tour in e-bike dedicati a diversi tipi di modelli (E-mtb Front e Full, e-bike da corsa e gravel, trekking, cargo), mostrando così le molteplici opportunità offerte esclusivamente dalle e-bike.

L’evento

Durante l'evento, i partecipanti hanno l'opportunità di partecipare agli e-bike tour organizzati da Givi-Bike, delle escursioni guidate in e-mtb front adatte a tutti gli appassionati di bici. Inoltre, nella versione di quest'anno a Bergamo, è possibile testare le microcar totalmente elettriche XEV YOYO e le vetture della gamma ID di Volkswagen. Anche Volvo è presente e offre la possibilità di provare il modello EX30 attraverso dei test drive. Stefano Forbici, fondatore di BikeUp, sottolinea l'importanza dei marchi emergenti nel mercato italiano e il loro focus sulla mobilità elettrica. Con un'attenzione particolare alle biciclette verticali, come le road e le mountain bike, BikeUp valorizza anche i prodotti city e trekking per soddisfare le diverse esigenze dei ciclisti urbani e non solo.

Il settore

Il settore del cicloturismo viene ampiamente rappresentato a Bergamo, con operatori come Alpi di Cuneo, Alta Provenza, BikeandGo, Ciclovia Parchi Calabria, Funactive Tours, Langhe Monferrato Roero, Val Di Fassa e Val Di Sole Bikeland. Inoltre, ci saranno modelli "extra e-bike" a due e quattro ruote, inclusi scooter Askoll e prodotti ibridi che combinano caratteristiche da e-bike e motociclette da cross.

Oltre ad ampliare la sua presenza geografica, il festival ha arricchito la suanel corso degli anni, accogliendo una varietà di espositori e mantenendo il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità nel settore delle e-bike e della mobilità elettrica.