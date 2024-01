BMW, dal 2027 solo elettriche a Monaco

La transizione elettrica cambia volto anche ad uno degli stabilimenti storici dell’auto tedesca. Bmw ha infatti annunciato che la piattaforma Neue Klasse, svelata a settembre 2023 e base dei prossimi modelli alla spina del marchio bavarese, sarà prodotta a Monaco dal 2026, con il sito che quindi interromperà la produzione di vetture con motore endotermico dall’anno successivo.

Uno stop storico e un cambio epocale per la fabbrica nata nel 1922 e situata nel distretto di Milbertshofen che inizialmente era specializzata nella produzione di aerei e motociclette e che dal 1952 è stata convertita alle automobili con il lancio della Bmw 501. Nel 1975 l’arrivo di uno dei modelli di maggior successo, la Bmw Serie 3. Con l’avvento dell’elettrizzazione, il sito di Monaco del marchio tedesco subirà un restyling, con un investimento da 650 milioni di euro che prevede la realizzazione di nuovi ufficiali, nuove zone per la logistica ma sopratutto una nuova catena di montaggio e di carrozzeria. I motori termici migreranno fuori dalla Germania, presso gli impianti di Steyr in Austria e di Hams-Hall in Inghilterra.

La nuova piattaforma sarà implementata anche nelle linee produttive di Debrecen in Ungheria, a Shenyang in Cina e a San Luis Potosí in Messico. Il primo modello della Neue Klasse sarà una berlina con una powertrain in grado di erogare 1.000 kW, 1.340 cavalli che debutterà entro la fine del 2025. Il percorso di conversione della fabbrica di Monaco di Baviera di Bmw è iniziata nel 2015, quando sono nate le prime Serie 3 Plug-in Hybrid, assemblate sulle stesse linee degli esemplari endotermici. Poi nel 2021 è arrivata la i4, prima full electric ad essere prodotta nell’impianto bavarese. Attualmente presso questo sito, una su due delle vetture prodotte è elettrica. Dopo oltre 100 anni dunque, la fabbrica di Bmw di Milbertshofen compie un passo definitivo verso il futuro.