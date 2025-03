BMW C 400 X, la Grande bellezza su due ruote

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando il sole è ormai scomparso dietro i palazzi e i sampietrini riflettono le luci gialle dei lampioni, Roma diventa un’altra città. Il traffico si dirada, le strade sembrano respirare e l’asfalto si trasforma in una tela su cui dipingere traiettorie fluide. È in questa atmosfera che abbiamo scelto di mettere alla prova il BMW C 400 X, uno scooter nato per muoversi con disinvoltura nel dedalo urbano e dotato di quella giusta dose di sportività che rende ogni spostamento un piccolo viaggio. Partiamo dalla concessionaria BMW Motorrad di via Appia: il motore prende vita con un sussurro, gas aperto senza esitazioni: siamo promnti, davanti a noi c’è la città eterna, pronta a farsi attraversare.

Lasciata l’Appia, ci dirigiamo verso San Giovanni, dove il C 400 X mostra subito il suo carattere. Agile, leggero, con i suoi 206 kg in ordine di marcia, non si lascia intimidire dai sanpietrini né dalle strade sconnesse. La ruota anteriore da 15 pollici e la posteriore da 14 digeriscono le asperità con compostezza, mentre la forcella telescopica da 35 mm e il doppio ammortizzatore posteriore garantiscono un assetto equilibrato. Scivoliamo verso il Circo Massimo, cuore pulsante di una Roma che sembra sospesa tra passato e presente. Qui, una sosta è d’obbligo: sotto il monumento a Giuseppe Mazzini, la mente vola a un’altra notte romana, quella de I nuovi mostri. Alberto Sordi, con il suo aplomb da nobile decaduto, raccoglie un malcapitato sulla sua Rolls-Royce bianca. È il cinema che si intreccia alla realtà, la città che diventa scenografia senza tempo.

Ripartiamo, il monocilindrico da 34 cavalli a 7.500 giri/minuto scalcia con vigore controllato. Il C 400 X non è solo uno scooter, è un compagno di viaggio con carattere. L’accelerazione è vivace, grazie alla trasmissione CVT e al braccio oscillante a torsione rigida. Attraversiamo il Tevere all’Isola Tiberina, il riflesso delle luci si frantuma sull’acqua, poi la salita verso il Gianicolo. Il Dynamic Traction Control lavora in silenzio, assicurando sempre la massima stabilità, mentre l’ABS Pro con Dynamic Brake Control regala una frenata sicura, anche nelle curve strette che ci conducono al fontanone dell’Acqua Paola. Una breve sosta, il respiro della città sotto di noi, il suono ovattato delle gomme che mordono l’asfalto. Roma sa essere un palcoscenico perfetto. A mezzogiorno, da questa terrazza panoramica, il cannone tuona in onore di una tradizione secolare. Di notte, invece, regala una vista mozzafiato sulla capitale addormentata.

Scendiamo dal Gianicolo, puntando verso Porta Portese, il quartiere Testaccio ci sfila accanto con i suoi locali ancora brulicanti di vita. Poi, la Piramide Cestia e un tratto veloce sulla Colombo, dove il C 400 X si lascia guidare con una naturalezza disarmante. Il display TFT da 6,5 pollici, con connettività BMW Motorrad Connected, mostra con precisione ogni informazione utile, mentre il vano portaoggetti con presa USB tiene al sicuro lo smartphone. La notte sta per chiudere il suo sipario, rientriamo verso la concessionaria BMW Motorrad, ripercorrendo la consolare. Roma è di nuovo avvolta nel suo torpore, mentre noi, in sella, sappiamo di aver vissuto un pezzo della sua anima. Il BMW C 400 X è disponibile al prezzo di 7.

990 euro chiavi in mano​. Un costo che si traduce in libertà di movimento, tecnologia avanzata e una qualità costruttiva di livello premium. Per chi cerca uno scooter capace di trasformare ogni spostamento in un viaggio, la scelta è servita.