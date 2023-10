BMW presenta la nuova iX5 a idrogeno

I BMW Hydrogen Day sono una serie di incontri con la stampa specializzata, opinion leader, giovani studenti e potenziali clienti, che hanno come tematica l'idrogeno e la mobilità del futuro, protagonista è la nuova BMW iX5 Hydrogen, SUV a idrogeno.

Una serie di attività che sono partire la scorsa primavera, una decina di vetture BMW alimentate a idrogeno hanno circolato in vari paesi e mercati, l’obiettivo è stato quello di avere un riscontro anche in Italia sulla BMW iX5 Hydrogen. Il SUV a idrogeno è stato così presentato alla stampa ma anche agli studenti dell’Università Ca' Foscari, dealer, opinion leader e appassionati, il fine è stato quello di raccogliere riscontri e impressioni di guida.

Marco De Gregori, Corporate Communication Manager BMW Italia ha dichiarato: ”Pensiamo che ci sia spazio per avere in gamma una o più auto a idrogeno, la iX5 Hydrogen è un prototipo che probabilmente sulla base della X5 per esigenze di “spazio”. In Italia ci sono due punti / stazioni di servizio per il rifornimento di idrogeno, a Bolzano e a Mestre”.

L'idrogeno come vera alternativa all'elettrico

Per Jurgen Goldner, General Program Manager Hydrogen, "l’idrogeno fa parte della nostra strategia di sostenibilità, abbiamo in essere un programma ampio su alimentazioni green, pulite. L’obiettivo è ambizioso, abbassare la temperatura del pianeta, per raggiungere le zero emissioni ovvero la totale neutralità carbonica entro il 2050. La iX5 è innovativa in tema di innovazione, tecnologia e sicurezza, siamo leader nel campo della mobilità sostenibile, siamo protagonisti di questa transizione energetica con la nostra gamma di auto elettriche. La decarbonizzazione potrà essere attuata solo utilizzando energie alternative, sole, vento e acqua, il presupposto è quello di utilizzare l’idrogeno come vera alternativa all’elettrico.

L’idrogeno è una risorsa naturale, importare energia per i paesi diventa sempre più difficoltoso e costoso, così questa alimentazione alternativa potrà essere utilizzata anche nel trasporto passeggero e pesante, in questo “segmento” BMW sarà presente in un futuro non molto lontano. L’idrogeno ha un doppio vantaggio, perché affianca l’elettrificazione ma anche può essere stivato nelle stazioni di servizio attualmente presenti in tutta Europa. Nel trasporto leggero è una soluzione reale e possibile, ma anche nel trasporto medio e pesante”.

Ricarica veloce, possibilità di utilizzare piattaforme elettrificate, possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per effettuare le operazioni di ricarica.

La differenza fondamentale tra un’auto elettrica e una a idrogeno è lo stivaggio dell’idrogeno e non solo, ma anche la capacità del motore elettrico di generare energia. L’idrogeno a differenza dell’elettrico non risente delle variazioni climatiche, è flessibile in termini di installazione delle stazioni, richiede però una capacità di stoccaggio non comune perché per essere “compresso” occorrono temperature estremamente basse.

In Europa le stazioni per effettuare rifornimento di idrogeno sono circa 270, in termini di sostenibilità questa tipologia di alimentazione ha un impatto decisamente minore sull’ambiente rispetto all’elettrico in termini di produzione ma anche di riutilizzo delle vetture, le batterie Fuel Cell sono completamente riutilizzabili e sono realizzate fino al 90% con materiali meno “critici” rispetto ad un’auto elettrica.

BMW iX5 Hydrogen: il SUV a idrogeno

Secondo Robert Halas Project Manager IX5 Hydrogen, “la iX5 Hydrogen è una vettura a zero emissioni, silenziosa, veloce e capace di ricaricarsi completamente in circa 3 / 4 minuti. Può essere guidata sia tradizionalmente sia con un solo pedale. È la più potente vettura idrogeno per trasporto passeggeri ed ha le più potenti batterie mai montate su di una vettura tradizionale (170 kW)".

Un’unità elettrica anteriore Fuel Cell System da 125 kW, due serbatoi a idrogeno con portata massima di 6 kg, un motore BMW iX5 Electric da 295 kW e una batteria da 170 kW, questi sono i componenti che costituiscono il fulcro di un SUV a idrogeno estremamente avanzato.

BMW iX5 Hydrogen ha un’autonomia di 504 km nel ciclo WLTP, raggiunge una velocità massima di 185 km/h per uno 0 - 100 km/h in meno di 6 secondi, la potenza complessiva è pari a 401 cavalli.

Nel corso del nostro primo contatto abbiamo avuto modo di effettuare un rifornimento a idrogeno presso una stazione di Servizio ENI a Venezia. L’operazione si è rivelata di una semplicità incredibile, basta inserire il bocchettone della pompa a quello di rifornimento della vettura e il pieno avviene in circa 3-4 minuti.

A seguito di uno scambio di battute con Robert Halas, abbiamo appreso che i bocchettoni di rifornimento sono standardizzati in tutto il globo, che la pompa di servizio dialoga con la vettura per la velocità di rifornimento, quest’ultima dipende da un insieme di fattori tra cui temperatura esterna, residuo di idrogeno nei serbatoi, temperatura di esercizio del sistema Fuel Cell.