BMW in Tour 2024-2025: lo sport come motore di inclusione sociale

Dopo il successo della prima edizione, prende il via la seconda stagione di BMW in Tour, il progetto promosso da ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW) in collaborazione con la Fondazione Insuperabili e supportato da BMW Italia e AC Milan. Nato con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, il tour tornerà con un’edizione ancora più ambiziosa, coinvolgendo 25 concessionarie della rete BMW Italia e facendo tappa in 13 città.

Un progetto che cresce insieme al suo impatto

Ideato sotto il programma di responsabilità sociale SpecialMente di BMW Italia, BMW in Tour si conferma un’iniziativa che unisce sport, formazione e solidarietà. La seconda stagione vedrà non solo un aumento delle tappe e del coinvolgimento della rete, ma anche la partecipazione di nuovi partner, segno di un progetto che continua a generare valore e a rafforzarsi. “Oggi - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e amministratore delegato di BMW Italia - siamo qui per scrivere un altro capitolo di questo percorso insieme, e lo facciamo con la stessa passione, emozione e voglia di fare la differenza che ispira il nostro modo di lavorare e di interpretare il business. Ho ripetuto tante volte che per noi è un dovere e un piacere restituire parte del successo che il mercato ci riconosce, generando valore per la società in cui operiamo”. “BMW in Tour - ha proseguito Di Silvestre - è un’iniziativa capace di esprimere tutti i valori del nostro progetto di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente e sono orgoglioso di condividerlo con ACIB, 25 concessionari della nostra rete, Insuperabili e tutte le aziende del BMW Group in Italia: BMW Italia, BMW Bank, Alphabet e BMW Roma”.

Responsabilità sociale al primo posto

Il Tour Insuperabili si è ufficialmente rimesso in moto, rinnovando il suo impegno verso l’inclusione e la responsabilità sociale. Enzo Zarattini, Presidente di A.C.I.B., ha sottolineato l’importanza del ruolo delle aziende nel restituire valore al territorio: “È con grandissimo piacere e non poca emozione che ci ritroviamo oggi a dare nuovo avvio al Tour Insuperabili. Siamo profondamente convinti che le nostre aziende ricoprano una responsabilità sociale nel territorio in cui operano e proprio per tale motivo debbano sentire, profondamente, il dovere di restituire parte del successo che è stato loro permesso di ottenere”. A fargli eco, il Presidente della Onlus Insuperabili, Davide Leonardi, che ha evidenziato l’importanza di confermarsi all’altezza delle aspettative: “Essere qui oggi per noi è ancora più importante di un anno fa, perché confermarsi all’altezza è sempre più difficile rispetto a vincere per la prima volta. Parleremo di limite e del fatto che la sua presenza non deve rappresentare un vincolo nei confronti degli obiettivi che ogni persona può raggiungere”.

Anche, Brand Ambassador dell’AC Milan, ha celebrato il progetto, ribadendo il valore dello sport come strumento di inclusione: “Siamo molto felici di sostenere per il secondo anno consecutivo il nostro partner BMW, con il quale condividiamo un universo valoriale e una visione per il futuro, in questo speciale progetto”. L’iniziativa, sostenuta da BMW Italia e dai suoi partner, rappresenta una nuova occasione per abbattere barriere, sensibilizzare e dimostrare come unire forze diverse possa dare vita a un cambiamento tangibile.