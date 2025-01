Bmw X3 quarta generazione: il suv premium si rinnova con stile

La nuova Bmw X3

La quarta generazione di Bmw X3 si fa notare nel segmento dei suv premium grazie al suo design raffinato, alle tecnologie all’avanguardia e alle prestazioni di altissimo livello. Si rinnova completamente, portando in dote molteplici migliorie. Rispetto alla precedente, il modello si è evoluto in termini di design, definito “monolitico”, digitalizzazione ed esperienza di guida. Assemblata negli impianti BMW di Spartanburg (USA) e Rosslyn (Sudafrica), è disponibile con cerchi in lega che partono dalla misura di 18 pollici di serie (19 pollici per la versione X3 30e xDrive), fino a raggiungere le opzioni da 20 e 21 pollici, comprese varianti personalizzabili M.

Le novità

Una delle principali novità di questa generazione è la nuova scocca, più leggera e rigida, che migliora l’esperienza di guida. L’abitacolo presenta il rinnovato sistema BMW iDrive con QuickSelect, che semplifica la gestione delle funzioni, affiancato dal BMW Curved Display e dalla Interaction Bar per un mix di funzionalità e stile.

Trazione integrale e sospensioni adattive

Le strade montane della Valle d’Aosta hanno dimostrato le eccellenti qualità dinamiche della nuova X3. Stabilità, precisione e comfort sono garantiti dalla trazione integrale e dalle sospensioni adattive opzionali, che permettono di scegliere tra un assetto confortevole o sportivo. Lo sterzo reattivo, il motore silenzioso e il cambio fluido completano un’esperienza di guida di alto livello.

La gamma motori

La gamma motori include il benzina mild-hybrid xDrive20i da 208 CV, il diesel xDrive20d da 197 CV (a partire da 65.900 euro), la ibrida plug-in xDrive30e con un’autonomia elettrica di oltre 90 km e il top di gamma M50 xDrive, con un sei cilindri mild-hybrid da 398 CV che accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi (prezzo di partenza 89.900 euro).

L'abitacolo

L’abitacolo offre un’esperienza premium con sedili sportivi regolabili elettricamente in materiali come Econeer, Veganza o pelle Merino. La capacità di carico arriva fino a 1.700 litri, rendendo l’auto pratica e versatile per ogni esigenza.

Tra le innovazioni spicca la Interaction Bar, una cornice luminosa interattiva che fornisce segnalazioni visive in caso di emergenza. Con tecnologie avanzate e prestazioni eccellenti, la nuova Bmw X3 rappresenta una scelta ideale nel segmento dei suv premium.