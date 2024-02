BMW X2 e BMW iX2, due versioni con un unico Dna di lusso e performance

Lettera M, la lettera che fa la differenza. Con nuova BMW X2 versione M35i color Frozen Tampa Bay è una gran bella avventura zigzagare dalla costa di Cascais che si vede e non si vede avvolta da una nebbia effetto cinematografico su fino alla foresta dell’entroterra per l'anteprima internazionale del nuovo Suv nella versione più sportiva ai Media & Stakeholder Days di BMW in Portogallo. Seconda generazione del modello del portfolio BMW che nella prima generazione, dal 2018 al 2023, è stato venduto in 390mila esemplari, BMW X2 si fa addittura in 2, BMWX2 e la total electric BMWiX2, due versioni con un unico Dna di lusso e performance.

Stessa grinta, merito del design sportivo a cominciare dalla calandra a doppio rene Pearl Gloss cromato in struttura reticolare per la termica e Iconic Glow, con la luce che la illumina rendendola inconfondibile sulla strada soprattutto di notte per la versione a zero emissioni. Stesso profilo di Suv coupé pure troppo, perché nonostante le proporzioni generose già nella lunghezza (rispetto alla prima generazione cresce di 19.4 centimetri arrivando a 4.554 metri) chi si accomoda nei sedili posteriori deve stare attento a entrare senza battere la testa mentre aprendo il vano portaoggetti del cruscotto lo sportello si ferma contro le ginocchia del passeggero. E all’interno stessi sedili ergonomici da guida sportiva e rivestimenti da accarezzare (in Italia da marzo con prezzi per BMW X2 da 44.800 euro e per BMW iX2 da 47.970 euro).

BMW X2 M35i si fa notare sulle strette strade portoghesi non soltanto per la presenza imponente, con i quattro terminali di scarico che potenziano il rombo del motore benzina M twin power Turbo da 221 Kw e 300 cv che consente di arrivare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Un “Singing in the rain” che sull’asfalto piovoso non stona perché i freni Compound M da 19” la rendono potente anche in frenata pure sul bagnato e il Driving Assistant Professional mantiene in sicurezza la corsia e la distanza fino aI 210 km all’ora.

Veleggia invece silenziosa come le tavole da surf nelle acque dell’oceano a Ribeira D’Ilhas, BMW iX2 xDrive30, color Brooklyn grey metallic, 230 kW (313cv) e con la stessa grinta del motore termico può percorrere fino a 449 km accelerando quando serve da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, per ricaricarsi fino all’80% in 30 minuti. Giusto il tempo di provare le doti di intrattenimento innovativo comuni alle due versioni, come gli AirConsole Gaming che trasformano il curved display della X2 in una consolle da gioco per sfidare se stessi o gli altri passeggeri con gli smartphone che si trasformano in telecomandi. Basta scannerizzare il codice QR sul control display e iniziare la partita, stesso control display dove é possibile vedere video in streaming ad alta risoluzione. Per poi ripartire verso una nuova avventura.