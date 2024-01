Bonus Tricolore FIAT, la Panda a meno di 10mila euro

Fiat festeggia l’inizio del nuovo anno con una interessante promozione battezzata “Bonus Tricolore FIAT” che promette un bel risparmio per chi acquisterà una nuova Panda. Al momento non sono stati svelati tutti i dettagli di questa nuova e succulenta iniziativa, ma le informazioni diffuse dal Costruttore italiano dicono che fino al 15 gennaio si potrà acquistare una nuova Panda a soli 9.450 euro, sfruttando sia un importante sconto sia un finanziamento.

Bonus Tricolore FIAT, uno sconto da non perdere

La protagonista dell’offerta è la Fiat Panda Hybrid da 70 CV che può usufruire di ben 2.000 euro di incentivi Statali, a cui si aggiungono 1.000 euro di Bonus Tricolore Fiat se si opta per la rottamazione di un'auto fino a Euro 2 o 1.550 euro di sconto in caso di permuta e altri 1.500 euro di detrazione in caso di finanziamento.

C’è anche il finanziamento

Facendo un rapido calcolo, Il prezzo della citycar torinese con motore mild hybrid cala da 15.500 euro a 10.950 euro . Le sorprese però non finiscono qui, considerando che si può ottenere un ulteriore sconto che abbassa il prezzo fino a quota 9.450 euro se si opta per il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services.

Facciamo un po’ di calcoli

Il finanziamento prevede un anticipo zero, 59 rate da 122 euro e una maxirata finale pari a 6.939 euro (Tan 8,75% e Taeg 10,98%). Il finanziamento ha una durata di 5 anni, vanta 9.758 euro di credito e un chilometraggio massimo di 50.000 chilometri. Ovviamente risultano esclusi gli oneri finanziari: parliamo di 395 euro di spese di istruttoria e ogni mese sono previsti 3,5 euro di spese d'incasso. Infine, con la prima rata troviamo un'imposta sostitutiva sul contratto da 25,38 euro, mentre gli interessi ammontano a 3.777 euro. L'offerta comprende invece i servizi facoltativi Identicar 12 mesi 265 euro e Tyre insurance 42,9 euro.