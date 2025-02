Brembo acquisisce Öhlins: un nuovo capitolo per l’innovazione nel settore automotive

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'azienda italiana fa "shopping" all'estero. Brembo ha recentemente completato l’acquisizione di Öhlins Racing, un marchio di spicco svedese nel settore delle sospensioni ad alte prestazioni per moto e auto. Il valore dell’operazione è di 405 milioni di dollari e questa acquisizione rappresenta il passo più significativo nella storia dell’azienda.

Espansione dell’offerta

Con l’ingresso di Öhlins nel suo portafoglio, Brembo amplia ulteriormente la propria gamma di soluzioni per il mercato automotive, rafforzando il proprio ruolo di fornitore di tecnologie avanzate. L’acquisizione consente al Gruppo di rispondere alle crescenti esigenze di soluzioni integrate, intelligenti e ad alte prestazioni, consolidando la sua posizione di leader nel settore delle sospensioni e delle soluzioni automobilistiche. L’operazione è stata finanziata interamente con la liquidità disponibile e sarà soggetta ad aggiustamenti economici nei prossimi 135 giorni.

Crescita e innovazione

L’acquisizione di Öhlins non solo amplia l’offerta di Brembo, ma si inserisce anche nella sua strategia di crescita, mirando a rispondere alle sfide della mobilità del futuro. Con una visione strategica incentrata su “Turning Energy into Inspiration”, Brembo è impegnata a definire il futuro della mobilità, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate, sostenibili e digitali.

I numeri di Brembo

Con oltre 16.

000 dipendenti in 15 paesi, 32 impianti produttivi, 9 centri di ricerca e sviluppo e un fatturato di 3,849 miliardi di euro nel 2023, Brembo è il partner ideale per chi cerca performance di alto livello e soluzioni innovative. Grazie alla sua continua ricerca di eccellenza e innovazione, Brembo si conferma come un leader nel settore automotive, pronto a plasmare il futuro della mobilità.