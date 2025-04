Brembo al Fuorisalone presenta le pinze freno colorate e iconiche

Brembo oro gold

Come può un’azienda legata al mondo dell’automotive sorprendere il pubblico nel settore dell’interior design? Brembo, leader globale nella produzione di impianti frenanti, lo ha fatto ancora una volta, partecipando al Fuorisalone di Milano con una collezione di pinze freno in tre nuove tonalità: mirtillo, zafferano e oro. Sviluppate in collaborazione con Sesia&Co., queste pinze sono il risultato di un progetto che ha raccolto i feedback del pubblico, con i tre colori più votati pronti per entrare in produzione.

Le pinze freno

Nel 2024, Brembo ha conquistato gli addetti ai lavori esponendo le sue pinze freno in dodici colori pensati per l’interior design. Ogni tonalità è stata selezionata per offrire infinite combinazioni di materiali, sia monocromatiche che multicolori, mantenendo sempre un’estetica armoniosa. Dopo il grande successo dell’anno precedente, l’azienda ha deciso di produrre i tre colori preferiti dal pubblico: mirtillo, zafferano e oro, che si integrano perfettamente nelle tendenze del design contemporaneo.

I colori scelti

Le pinze nei colori mirtillo e zafferano fanno parte della gamma X-Style, ideale per gli automobilisti che cercano un tocco di personalizzazione, mentre la pinza oro celebra i 50 anni di Brembo nelle competizioni

motoristiche, ed è una parte del kit GT. Quest’ultima rappresenta un perfetto equilibrio tra alta performance e design, simbolo dell’esperienza di Brembo nelle competizioni e della sua evoluzione verso il mondo delle auto stradali.