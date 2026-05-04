Brembo porta Sensify in produzione: la frenata intelligente entra nell’era del software

La frenata non è più soltanto una questione di meccanica, potenza e tempi di arresto. Con l’ingresso in produzione di Sensify™, Brembo apre una nuova fase per l’automotive: quella dei sistemi frenanti intelligenti, integrati e governati dal software. Il Gruppo ha annunciato da Bergamo, il 4 maggio 2026, l’avvio della produzione di serie su larga scala della piattaforma per un importante costruttore globale, che la monterà sul 100% dei veicoli del programma.

Il debutto industriale della frenata intelligente

Sensify™ non è più soltanto una tecnologia di frontiera, ma una soluzione pronta per l’impiego industriale. La piattaforma entra infatti nella produzione di serie, segnando per Brembo una tappa fondamentale nell’evoluzione dei sistemi frenanti verso architetture by-wire e software-defined. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il sistema sarà installato su larga scala, confermando la maturità della tecnologia per applicazioni automotive rilevanti anche sul piano della sicurezza.

Una piattaforma pensata per i veicoli software-defined

Il cuore del progetto è la capacità di adattarsi a diverse architetture veicolo, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida fino alle future applicazioni di guida autonoma. Sensify™ nasce come piattaforma scalabile, progettata per dialogare con l’elettronica di bordo e contribuire alla trasformazione dell’auto in un ecosistema sempre più digitale. Non si tratta solo di frenare meglio, ma di integrare la frenata dentro una logica più ampia, in cui il software diventa parte centrale dell’esperienza di guida.

Schillaci: “Una piattaforma di frenata intelligente e integrata”

“Sensify traduce in realtà industriale la nostra visione di una piattaforma di frenata intelligente e integrata”, ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo. Il manager ha sottolineato come il sistema sia stato progettato per «orchestrare l’intero ecosistema del lato ruota» e per sostenere una mobilità più sicura. L’obiettivo di lungo periodo, nelle parole dell’azienda, resta quello di contribuire a un futuro “senza incidenti”.

Addio ai circuiti idraulici tradizionali

Uno degli elementi più rilevanti di Sensify™ è l’architettura priva di fluido, che supera i circuiti idraulici e i sistemi di attuazione centralizzati. Il controllo viene ripartito su ciascuna ruota, consentendo una modulazione della frenata più precisa e continua. Questo approccio permette al veicolo di mantenere un comportamento più stabile anche in condizioni di guida complesse, con benefici potenziali in termini di controllo, reattività e serenità al volante.

Nuovi contratti e produzione su larga scala

Il debutto industriale non resta un caso isolato. Brembo ha comunicato di aver firmato nuovi contratti per Sensify™ con ulteriori clienti, prevedendo la fornitura di centinaia di migliaia di unità all’anno.

È un passaggio che rafforza il posizionamento del Gruppo nell’area della frenata elettromeccanica e conferma il ruolo strategico del software nella mobilità del futuro. In un settore che si muove verso piattaforme sempre più connesse e aggiornabili, Sensify™ si candida a diventare uno dei riferimenti della prossima generazione di sistemi frenanti.