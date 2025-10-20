Brembo Solutions e Microsoft Italia: l’intelligenza artificiale entra nel cuore dell’innovazione industriale

La trasformazione digitale dell’industria accelera grazie all’alleanza tra Brembo Solutions e Microsoft Italia, che rafforzano la loro collaborazione strategica con il lancio di Alchemix su Microsoft Marketplace, la piattaforma globale che raccoglie le soluzioni digitali dei partner Microsoft.

La tecnologia Alchemix

Alchemix è una tecnologia di nuova generazione basata su intelligenza artificiale generativa e sviluppata su Azure OpenAI Service. Nata per rivoluzionare la ricerca e sviluppo, la piattaforma consente di creare e prevedere formule innovative – che si tratti di materiali, leghe o ingredienti – in pochi minuti, contro i mesi richiesti dai metodi tradizionali. Questa soluzione, pensata per il mondo manifatturiero ma già pronta a contaminare altri settori, riduce i tempi di commercializzazione, ottimizza le formulazioni e digitalizza i processi di R&D, aprendo la strada a una nuova stagione di innovazione sostenibile.

Il primo caso d'uso

Il primo caso d’uso arriva da una multinazionale leader del Food & Beverage, che ha adottato Alchemix per sviluppare combinazioni di ingredienti più efficienti e sostenibili. Un segnale concreto di come l’intelligenza artificiale possa diventare leva trasversale di competitività. “Brembo Solutions consente di sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale attraverso soluzioni avanzate, progettate per i clienti più ambiziosi. Con il nostro approccio AI·DOING – che combina la comprovata esperienza di Brembo nell’intelligenza artificiale con la sua applicazione nel mondo industriale – rispondiamo a reali esigenze di mercato, portando innovazione digitale a tutte le imprese che desiderano rafforzare efficienza e competitività”, ha affermato Fabio Menichini, Senior Manager di Brembo Solutions.

Una collaborazione destinata a lasciare il segno

Anche da parte di Microsoft Italia arriva la conferma di una collaborazione destinata a lasciare il segno. “Siamo entusiasti di ampliare la collaborazione strategica con Brembo Solutions in occasione del lancio di Alchemix su Microsoft Marketplace. Questa soluzione innovativa, basata sull’intelligenza artificiale e sviluppata grazie alle solide funzionalità di Azure OpenAI Service, rappresenta un esempio concreto di come i nostri partner stiano sfruttando le tecnologie Microsoft per accelerare la trasformazione digitale. Allo stesso tempo, dimostra come, unendo le forze, possiamo contribuire alla competitività del settore manifatturiero, un comparto strategico in grado di trainare la crescita sia in Italia, sia a livello globale.