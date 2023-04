Bruxelles, quel regno della sostenibilità dove per Audi "zero" vale tutto

Era il 2018 quando è iniziata la produzione e-tron di serie dei modelli a propulsione elettrica pura. E il 14 dicembre scorso ha preso il via il nuovo capitolo della Q8 e-tron. Ma più del prodotto, qui conta il luogo. Perché a Bruxelles c'è una città nella città, fatta di quasi 3mila persone che lavorano in quello che si può definire il regno della sostenibilità. Un regno di 536.321 metri quadrati di cui 107.000 metri quadrati di impianto fotovoltaico che genera ogni anno circa 9.000 megawattora di elettricità permettendo di risparmiare circa 1.881 tonnellate di CO2.

Ma cosa vuol dire carbon neutrality e cosa vuol dire emissioni zero? Spesso i due termini sono di difficile comprensione. Il sito belga però è la realizzazione plastica del loro significato. Perché lo stabilimento è stato riconosciuto come il primo impianto certificato di produzione ad alto volume a emissioni zero al mondo nel segmento premium. In pratica, l'intera catena di produzione e gli attori che ne fanno parte utilizzano energia green. Per tale ragione, le aziende che forniscono le celle della batteria sono obbligate a utilizzare solo fonti di energia rinnovabile per la produzione.

Da maggio 2022, Audi utilizza inoltre il trasporto ferroviario sulla tratta Ungheria-Bruxelles di circa 1.300 chilometri, una scelta che riduce le emissioni di carbonio di circa 2.600 tonnellate all'anno. Prima i moduli batteria e le celle necessari venivano trasportati su camion. Ogni giorno, da dodici a quindici veicoli a pieno carico attraversavano l'Europa. Adesso, in Austria e Germania si utilizzano DB eco plus di DB Cargoservizio che ricavano energia esclusivamente da fonti rinnovabili come vento, acqua o energia solare, rendendo il trasporto privo di emissioni di carbonio.

E cosa succede con le emissioni di carbonio che attualmente non possono essere evitate nella catena di fornitura, produzione e riciclaggio di veicoli Audi? Vengono compensate attraverso progetti volontari di crediti di carbonio. Per esempio, in Ungheria e in Belgio, Audi utilizza camion DB eco neutral. Con questi prodotti, l'energia utilizzata per il trasporto su gomma viene compensata mediante certificati climatici, riducendo le emissioni di carbonio altrove. Il tutto rientra in quella che viene chiamata Missione Zero, pietra miliare nel viaggio di Audi verso la sostenibilità a tutto campo e che, oltre alla decarbonizzazione della produzione e della logistica, prevede l'uso dell'acqua, l'efficienza delle risorse e la biodiversità sono altre aree chiave di attività per il programma Mission:Zero.