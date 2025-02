BYD Atto 2: anteprima a Torino del nuovo B-SUV elettrico

Ascolta ora 00:00 00:00

BYD Atto 2 è stata svelata a Torino alla stampa specializzata, mettendo in mostra tutta la sua concretezza, tecnologia e sicurezza.

Basata sulla piattaforma e-platform 3.0, la nuova BYD Atto 2 è un B-SUV dalle dimensioni compatte: lunga 4,31 metri, larga 1,83 metri e alta 1,65 metri. Rispetto alla Atto 3, è più corta di 145 mm e più stretta di 45 mm.

Nonostante le dimensioni contenute, offre un abitacolo spazioso e ben progettato, grazie a un passo di 2,62 metri, che garantisce un comfort elevato ai passeggeri.

Design moderno e accattivante

Esteticamente, la BYD Atto 2 vanta un design moderno e curato. All’anteriore spiccano i gruppi ottici full LED con sottili luci diurne che si integrano perfettamente con la griglia frontale.

La carrozzeria dalle linee morbide si abbina a un paraurti anteriore dal design deciso. La vista laterale è caratterizzata da un’ampia superficie vetrata, che conferisce dinamicità al profilo compatto del veicolo.

Tecnologia all’avanguardia: Blade Battery e Cell-To-Body

Il vero punto di forza della BYD Atto 2 si trova sotto la carrozzeria. Grazie alla piattaforma e-platform 3.0, la vettura integra la Blade Battery da 45,1 kWh, una tecnologia all’avanguardia per il segmento.

Utilizza inoltre il sistema Cell-to-Body, che prevede l’integrazione completa della batteria nel telaio, migliorando stabilità e sicurezza grazie a un baricentro più basso.

La Blade Battery, realizzata con fosfato di litio-ferro come materiale catodico, è nettamente più sicura rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. Inoltre, essendo priva di cobalto, garantisce una durata maggiore.

La BYD Atto 2 è equipaggiata con un motore elettrico anteriore da 130 kW (177 CV) e una coppia massima di 290 Nm, che le permettono di raggiungere una velocità massima di 160 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.

L’autonomia dichiarata è di 312 km nel ciclo combinato WLTP e 463 km nel ciclo urbano.

Per la ricarica, supporta potenze in DC fino a 65 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 37 minuti. Il caricatore trifase AC è di serie, così come la pompa di calore per migliorare l’efficienza in condizioni climatiche rigide.

Interni hi-tech e confortevoli

La BYD Atto 2 vanta un abitacolo tecnologico e innovativo. Di serie su tutta la gamma troviamo una strumentazione digitale con display da 8,8 pollici.

Il sistema di infotainment varia a seconda delle versioni:

Active : display da 10,1 pollici

: display da 10,1 pollici Boost: display da 12,8 pollici

La connettività è garantita da Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre i passeggeri possono usufruire di numerose porte USB:

USB Type-C da 60W e USB Type-A da 7,5W nella parte anteriore

due prese USB nella parte posteriore.

La versione Boost dispone anche di un pad di ricarica wireless da 15W sulla console centrale.

Prova su strada: dinamica e comfort di guida

La BYD Atto 2 si distingue per il suo comportamento dinamico su strada. Grazie al motore elettrico pronto e reattivo, le accelerazioni sono fluide e rapide.

L’insonorizzazione dell’abitacolo è ottima, così come la qualità dei materiali. Una fascia centrale, con finitura simile alla pelle scamosciata, dona un tocco premium agli interni.

La strumentazione è ben leggibile, mentre il display centrale dell’infotainment offre una visibilità eccellente e può essere ruotato completamente per un’esperienza personalizzata.

Tra i punti di forza, si segnalano:

sospensioni efficaci nell’assorbire le asperità della strada

rollio ridotto, per una guida stabile e sicura

sistema di frenata rigenerativa avanzato, che migliora l’efficienza energetica.

Prezzi e versioni

La BYD Atto 2 è disponibile in due versioni:

Active: a partire da 29.990 euro (prezzo lancio 27.900 euro)

Boost: a partire da 31.990 euro (prezzo lancio 29.900 euro).

Nei prossimi mesi è attesa anche una variante Long Range, con un’autonomia fino a 420 km (ciclo WLTP).